IA per tot arreu
És el concepte de l’any. I el que ens queda. La intel·ligència artificial (IA) ho inunda tot. Si obres la teva xarxa social preferida, t’hi apareixeran persones amb consells, fent proves, i explicant com aprofitar aquest sistema. Si obres el navegador, podràs veure com eines com el Copilot t’ajuden en el dia a dia. Si obres el mòbil, sigui amb sistema Android o iOS, el Gemini per un costat o l’Intelligence per l’altre miren d’apropar-nos la IA del nivell usuari, la que ens fa les fotos boniques i ens permet treure del fons persones o ens millora el somriure en un retrat. Si obres l’antic Twitter i li demanes a la IA de Grok que et solucioni un dubte, ho fa.
Però la gran novetat dels darrers dies se l’emporta l’univers Meta, és a dir Facebook, Instagram i WhatsApp, i, per tant, Zuckerberg. I és que aquestes plataformes, utilitzades per milions de persones, incorporen des dels darrers dies una nova funció, anomenada Meta AI.
Malgrat que plataformes com Instagram (i ja no dic Facebook) estan carregades de funcionalitats, trobar-ho és senzill, però no és el seu millor espai. Es troba, fins que no ho canviïn, a l’espai de missatgeria directa. En un nou espai tipus cercador, en què els usuaris poden fer cerques convencionals, com si fos un Google qualsevol. Utilitat? De moment sembla que poca, més enllà de fer cerques o iniciar una conversa que podríem tenir amb un ChatGPT qualsevol.
En tot cas, Meta AI es troba, de moment, a Instagram. Apareixerà també a WhatsApp, i també a Facebook, ja que són els passos naturals. Un pas més per naturalitzar la IA a tot arreu del nostre ús diari, encara que no serveixi de gaire, i ubicada en un lloc on sembla que, a priori, no tingui gaire sentit. Això sí, també semblava que no tenia gaire sentit posar una IA a X i, ara, amb les respostes contextualitzades del Grok, sembla que ens pot ser d’ajuda.
Tornant a la Meta AI, avui dia es tracta, sobretot, d’un assistent personal i conversacional, però qui sap si aquesta eina, en un futur pròxim, ens servirà també com a creadora personal de contingut, ja sigui de textos, imatges o vídeos.