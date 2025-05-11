MÚSICA
‘20 anys d’Amics’, el disc que recopila un “miracle”
Ofereix temes coneguts amb grans col·laboracions
Els Amics de les Arts (Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué) celebren dos dècades de trajectòria musical amb 20 anys d’Amics, disc format per 20 cançons pròpies del grup però amb la col·laboració d’artistes que els han acompanyat en el seu camí o amb els quals havien volgut creuar-se. La publicació dels temes de l’àlbum va començar fa mig any i es va completar el mes d’abril passat. En destaquen peces com Carnaval amb Figa Flawas, 4-3-3 amb The Tyets, Louisiana o els camps de cotó amb Sergio Dalma o Et vaig dir amb el solsoní Roger Mas. El cantant i guitarrista de la formació, Joan Enric Barceló, explica que l’àlbum “és una carta d’amor als nostres seguidors” i descriu com a “miracle” aconseguir cantar en català durant vint anys i viure’n. El grup commemorarà l’efemèride el 25 de juliol amb un concert especial al Poble Espanyol de Barcelona.