Mas Blanch i Jové: el vi convertit en art
Mas Blanch i Jové és un celler amb personalitat pròpia gràcies a la seva combinació de vins ecològics de muntanya i la seva filosofia de treball
Mas Blanch i Jové es va fundar l’any 2006 amb el propòsit de crear vins ecològics en harmonia amb la natura i amb una forta vinculació amb l’art, reivindicant el potencial d’una zona de muntanya com la Pobla de Cérvoles (Garrigues). Des dels inicis, el celler ha guanyat en qualitat i prestigi, integrant noves tècniques de vinificació i consolidant-se en un espai referent en sostenibilitat i cultura, amb iniciatives com la Vinya dels Artistes.
Mas Blanch i Jové cultiva obres d’art i 25 hectàrees de vinya ecològica a la Pobla de Cérvoles, entre 700 i 800 metres d’altura. És una zona de muntanya, seca i àrida, amb sòls pobres i pedregosos que donen rendiments baixos però vins concentrats, frescos i molt expressius. El paisatge és molt viu gràcies a la biodiversitat que l’envolta.
Planten varietats majoritàriament autòctones –més del 80%–, com la garnatxa blanca, garnatxa negra, garnatxa peluda, macabeu, ull de llebre i trobat, “una varietat recuperada que ja treballaven els nostres besavis”, explica Sara Jové, responsable del celler. També s’hi conrea una mica de cabernet sauvignon, sirà, riesling (a més de 800 metres d’altura) i viognier. “Totes les vinyes es treballen ecològicament, amb verema manual i una viticultura molt respectuosa amb el territori”, afirma Jové. El seu treball dona peu a vins com el Troballa Blanca (garnatxa blanca), fermentat amb llevats indígenes, parcialment amb les pells i amb criança en ous de ciment i de granit. Té aromes de fruita blanca, herbes mediterrànies i un toc salí. És molt fresc i amb una textura rica.
El Troballa Negra, fet amb garnatxa cultivada a uns 800 metres d’altura, fermentació en llevats indígenes i criança en àmfores, ous de ciment i granit, ofereix una fruita vermella delicada, espècies, tanins fins i un final llarg i elegant. “És un vi que expressa el paisatge”, apunta Jové. El Saó Expressiu és una selecció de vinyes velles, amb llevats indígenes i criança en botes de roure francès durant 14 mesos. Té notes de fruita madura, espècies, torrats i un fons balsàmic. “Molt rodó, intens i equilibrat. El nostre vi més personal”, afegeix. El seu Saó Blanc va ser el millor monovarietal de macabeu de la DO Costers del Segre (2023).