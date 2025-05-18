Bonic canal
Descobrint alguns atractius tècnics, històrics, patrimonials i paisatgístics del Canal d'Urgell.
El canal d’Urgell, amb tota la teranyina del subcanal, séquies i perfils que alimenta, no només ofereix un interès pràctic en tant que infraestructura hidràulica subministradora d’aigua de reg a prop de 50.000 finques, que sumen més de 70.000 hectàrees, compreses en cinc comarques, i també d’aigua de boca a 80.000 veïns de les localitats beneficiades, havent transformat l’agricultura, l’economia, la demogràfica, la societat, la idiosincràsia col·lectiva i els paràmetres mentals dels habitants d’aquella plana, a banda del paisatge, sinó que per ell mateix presenta un altre atractiu de caràcter visual, estètic, fotogènic, i per tant turístic, en alguns punts concrets del recorregut de 144 quilòmetres del tronc aquàtic principal o dels dos centenars més corresponents a l’auxiliar i als quatre braçals més importants, sobretot en aquells per desgràcia escassos trams en què s’ha pogut conservar o bé restaurar l’arbrat antany frondós dels marges, caixers o banquetes, que encara mantenen força l’aspecte primigeni.
Per tal de difondre el context històric, la repercussió agrària, la transcendència socioeconòmica, els mèrits tècnics i constructius com a obra d’enginyeria al moment de la seva posada en marxa, en 1862, així com les al·ludides belleses paisatgístiques i un patrimoni de caràcter de vegades monumental, inexplicablement desconeguts per la majoria de la població fins i tot autòctona, l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell organitza, amb el suport de la Diputació, una quarta convocatòria anual de les rutes canaleres per a grups guiats, amb detallades, amenes i didàctiques explicacions de la simpàtica i erudita Maribel Pedrol, en dos emplaçaments distints. L’un és el recinte en què es capta l’aigua del Segre (a la foto), prop del nucli del Tossal, vora Ponts, on es visiten l’assut, la casa de les comportes i l’ermita de Sant Isidre. L’altre, la vila d’Agramunt, amb parades a la tomba de l’enginyer Domènec Cardenal, els safareigs, la casella de Villuendas i el pont de ferro sobre el Sió. L’horari, sempre en dissabte, és de 10.30 a 12.30 (informació i reserves al 973603997 o espaicultural@canalsurgell.org). En el primer supòsit, les dates previstes són: 24 de maig, 20 de setembre i 8 de novembre. En el segon: 7 de juny, 4 d’octubre i 13 de desembre. L’idoni és acudir a les dues, per fer-se’n una idea més completa.
