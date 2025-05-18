N'APPS I COLS
La ràdio de l’apagada
La gran apagada de finals d’abril ens va deixar a les fosques en molts sentits. El principal, potser, va ser el de no poder comunicar-nos de cap manera. Això, en un estadi d’apagada energètica, és difícil o pràcticament impossible si no es compta amb serveis de generadors d’electricitat per poder mantenir equips, cosa que només tenen instal·lacions fonamentals.
A banda dels hospitals –lògicament–, també tenen sistemes de generació d’electricitat ràdios i serveis públics de comunicació, per la qual cosa, d’alguna manera, les principals ràdios del país van poder informar la població durant l’apagada.
Però quina població podien informar? Doncs la que tenia possibilitat d’escoltar la ràdio analògica i no connectada al corrent, és a dir, a piles, i això el 2025 és poca gent. Els mòbils estaven encesos però no podien fer gran cosa. I els que van mirar de buscar l’aplicació de la ràdio van trobar-se amb la sorpresa que aquesta no funcionava, ja que només pot rebre senyal mitjançant les dades mòbils d’Internet, que no funcionen quan hi ha una apagada elèctrica. I, doncs, què ha passat amb aquells mòbils amb els que podíem escoltar la ràdio convencional? Doncs que ja no existeixen. I és que els fabricants, amb el canvi d’hàbits de consum, han tendit a eliminar un servei (la ràdio en FM) que requereix un espai de plaques i antenes que va molt cotitzat per poder oferir millors càmeres i bateria, per exemple. A banda que els mòbils nous ja no tenen connexió jack d’auriculars, que han actuat històricament com a antena per a la recepció de les ones de ràdio.
Fent referència al tema mític de The Buggles, podríem dir que Internet kill the radio star. En tot cas, no està tot perdut: sempre queda l’indestructible Nokia de principis dels 2000 o els seus símils de l’època, que segur que encara tindran aquestes capacitats tècniques radiofòniques. Ara bé, han de tenir cura de tenir-lo carregat i en condicions mínimes d’operativitat, cosa que ja dubto una mica més. Previsió; que ja sabem el pa que s’hi dona.