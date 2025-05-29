La família Torres cultiva 220 hectàrees de vinya ecològica i regenerativa al celler Purgatori
El prestigiós celler aposta per varietats mediterrànies ben adaptades al canvi climàtic, destacant la recuperació de l'ancestral gonfaus que ressalta el perfil mediterrani dels seus vins
El celler Purgatori de Família Torres s'ha consolidat com un referent en viticultura sostenible a Catalunya amb el cultiu de 220 hectàrees de vinya ecològica i regenerativa. Aquestes vinyes, distribuïdes en tres cotes diferents entre els 350 i els 550 metres d'altitud, disposen d'un sistema de reg de suport instal·lat el 2018 que resulta fonamental per ajudar les plantes a superar els períodes d'estrès hídric intens, cada cop més freqüents a causa del canvi climàtic. El terreny d'aquesta finca destaca per la seva gran profunditat, bon drenatge i textura moderadament fina, amb predomini de sòls llimosos a les zones més baixes i calcaris a les parts més elevades.
"A la nostra finca Purgatori treballem, principalment, les varietats mediterrànies; garnatxa –que aporta estructura i elegància als nostres vins– i carinyena. També hi tenim plantada l'ancestral gonfaus, primer de manera experimental i a partir del 2022, any en què la DO la va autoritzar, d'una manera més extensa. Aquesta és una varietat prefil·loxèrica recuperada per Família Torres, per la qual hem decidit apostar, ja que està ben adaptada al canvi climàtic i ens permet ressaltar el perfil mediterrani dels vins", expliquen des del celler. A més de les varietats esmentades, també treballen amb la syrah, que complementa el caràcter mediterrani dels seus vins amb notes aromàtiques característiques.
Els vins emblemàtics del celler Purgatori
Entre els vins més destacats del celler trobem el Purgatori (2021), elaborat a partir d'una selecció acurada de garnatxa i carinyena. Les vinyes que donen origen a aquest vi es beneficien d'un clima extremadament sec i grans oscil·lacions tèrmiques, factors que afavoreixen una maduració lenta i equilibrada del raïm. El procés d'elaboració inclou una criança de 12 mesos en botes de roure francès, que aporta complexitat i elegància al producte final. En boca, el Purgatori 2021 es presenta com un vi intens i estructurat, amb notes predominants de fruita negra madura, combinades amb tocs especiats i balsàmics que reflecteixen el caràcter del terroir.
Un altre vi destacat és el monovarietal Gonfaus (2022), que representa una expressió pura d'aquesta varietat ancestral recuperada. Les vinyes es treballen seguint estrictes protocols ecològics i regeneratius, i el procés de vinificació es realitza amb mínima intervenció per preservar l'autenticitat varietal. A diferència d'altres vins de la gamma, la criança del Gonfaus es fa en tines de ciment i acer inoxidable, una elecció deliberada per mantenir la frescor i l'expressió pròpia de la varietat. El resultat és un vi fresc i vibrant, amb un perfil aromàtic dominat per notes de fruita vermella i un final lleugerament mineral que reflecteix la particularitat dels sòls on es cultiva.
El catàleg de vins emblemàtics es completa amb el Pirene (2021), elaborat a la finca que Família Torres posseeix a Sant Miquel de Tremp. Aquesta zona es caracteritza per un clima més fresc i sòls predominantment calcaris, condicions que afavoreixen una maduració equilibrada de la varietat pirene, una altra de les varietats ancestrals recuperades per la família. El cultiu en altitud confereix característiques úniques al raïm, i el vi es vinifica seguint processos de mínima intervenció. Posteriorment, es sotmet a una criança de 3-4 mesos en botes de roure, suficient per aportar complexitat sense emmascarar el caràcter varietal. El resultat és un vi elegant i fresc, amb un perfil aromàtic de fruita vermella madura, notes especiades subtils i un final mineral distintiu.
Viticultura sostenible
La finca Purgatori representa un exemple paradigmàtic del compromís de Família Torres amb la sostenibilitat i l'adaptació al canvi climàtic. L'adopció de pràctiques ecològiques i regeneratives no només respon a una preocupació mediambiental, sinó que també busca garantir la qualitat i expressió autèntica dels vins en un context de canvi climàtic accelerat. Les tècniques de cultiu empleades contribueixen a la salut del sòl, la biodiversitat de l'entorn i la resiliència de les vinyes davant condicions climàtiques adverses.
El sistema de reg de suport instal·lat el 2018 representa una inversió estratègica que permet gestionar de manera eficient els recursos hídrics, cada vegada més escassos a la regió. Aquest sistema s'utilitza exclusivament en moments d'estrès hídric sever, garantint la supervivència de les plantes sense comprometre la concentració i qualitat del raïm. Aquesta aproximació reflecteix la filosofia de mínima intervenció que caracteritza tot el procés productiu del celler.
Les varietats ancestrals com la gonfaus i la pirene formen part d'un ambiciós projecte de recuperació iniciat per Família Torres fa més d'una dècada. Aquestes varietats, gairebé desaparegudes després de la crisi de la fil·loxera a finals del segle XIX, han estat identificades, recuperades i reintroduïdes en el panorama vitivinícola català. La seva resistència natural a condicions climàtiques extremes, especialment a la sequera i les altes temperatures, les converteix en aliades valuoses davant els reptes que planteja el canvi climàtic per al sector vitivinícola.
El cas de la gonfaus resulta especialment significatiu, ja que després d'anys d'experimentació, el 2022 va aconseguir el reconeixement oficial de la Denominació d'Origen, permetent la seva plantació i comercialització de manera regular. Aquest fet representa un èxit tant per a la preservació del patrimoni vitícola català com per a l'adaptació del sector a les noves realitats climàtiques.
La distribució de les vinyes en diferents cotes d'altitud, des dels 350 fins als 550 metres, permet a Família Torres aprofitar microclimes diversos dins de la mateixa finca. Les vinyes situades a major altitud experimenten temperatures mitjanes més baixes i oscil·lacions tèrmiques més pronunciades entre el dia i la nit, factors que afavoreixen una maduració més lenta i equilibrada del raïm, preservant l'acidesa natural i desenvolupant perfils aromàtics més complexos.
Aquesta diversitat d'altituds, combinada amb la variabilitat dels sòls —més llimosos a les zones baixes i més calcaris a les altes— contribueix a la complexitat i riquesa dels vins elaborats a Purgatori. Els enòlegs de Família Torres aprofiten aquesta heterogeneïtat per crear cupatges equilibrats o per destacar les característiques específiques de cada parcel·la en els seus vins monovarietals, reflectint així la singularitat del terroir d'aquesta regió vitícola catalana.