2.0
Paremiologia en mems
La Universitat de Lleida impulsa aquesta activitat per promoure el treball del llenguatge figurat entre futurs docents
La paremiologia és la branca de la lingüística que estudia les parèmies o proverbis (dites d’ús popular que contenen un ensenyament). La Universitat de Lleida (UdL) organitza per tercer any l’activitat Paremiologia catalana en mems. L’alumnat que hi participa ha de consultar la base de dades digital que va crear el lingüista Víctor Pàmies per escollir una frase feta i transformar-la en un mem. “És a dir, combinar imatge i text de manera divertida intentant reflectir el sentit literal o el sentit figurat que té la frase feta”, explica Laia Cutillas, una de les impulsores de la iniciativa, que s’adreça als alumnes de l’assignatura Didàctica de la Llengua en Educació Primària, que s’imparteix als graus d’Educació Primària, doble grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària i doble grau d’Educació Primària-CAFE de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL.
Enguany, es va proposar als estudiants tres categories: insults catalans, frases amb animals i insults amb animals. A més del mem, també han de fer un text en grups cooperatius en què expliquen l’origen de la frase feta escollida (si se sap), argumenten com ha passat del sentit literal al sentit figurat que té i, per concloure, fan una reflexió metalingüística sobre quins aspectes de llengua han treballat. “Així, treballen el llenguatge figurat (metàfores, ironia, sarcasme, etc.), molt rellevant per a la comprensió lectora, entre altres habilitats. Com a futurs mestres, és important que tinguin eines per treballar aquest tipus de coneixements lingüístics amb alumnes de Primària”, diu Cutillas.
A més, els treballs s’exposen fins a finals de juny i es fa una votació per decidir quins són els millors.