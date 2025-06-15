ENLLÀ
Tres comarques del cistell
Nova edició del talonari cultural de la Ruta del Cister, amb una quarantena de propostes
Presentada fa poc una reedició de l’interessant i no menys convenient des del punt de vista econòmic Talonari Cultural de la ruta historicoturística del Cister, orde religiós medieval conegut també com a “orde de Cîtaux”, pel nom de l’abadia borgonyona on va ser fundat en 1098 per sant Robert de Molesme, o en català tradicional “orde del Cistell”, per analogia eufònica entre les dues paraules, voldria creure que sense segones intencions.
Els cistercencs, anomenats igualment benedictins blancs o bernardins, per sant Bernat de Claravall, principal difusor d’aquell col·lectiu monàstic, deixarien una forta empremta monumental a la Catalunya Nova, a mesura que era repoblada per cristians, a partir sobretot de l’erecció de tres cenobis d’enorme rellevància històrica, agrícola i social, com són els monestirs masculins de Poblet i Santes Creus i el convent femení de Vallbona de les Monges. Al seu entorn, proliferarien un seguit remarcable de localitats i construccions eclesiàstiques o civils que conformen un patrimoni arquitectònic extraordinari. La ruta del Cister engloba a efectes de divulgació turística un extens catàleg d’indrets visitables a les tres comarques en què s’aixequen els tres esmentats establiments monacals: Conca de Barberà, Alt Camp i Urgell.
A part de facilitar-ne una guia comuna, el Talonari Cultural ofereix substancials descomptes a l’hora d’accedir als 39 elements progressivament inclosos a l’itinerari, no tots relacionats amb el culte, en forma de vals 2x1 o en certs casos la gratuïtat absoluta, de manera que permet estalviar fins a 200 euros per parella. Pot ser obtingut de franc a les tres oficines comarcals de turisme (la de l’Urgell al carrer Agoders, 16, de Tàrrega, 973 500 707 o turisme@urgell.cat) i en locals d’hostaleria de la zona compresa.
Aquí més a prop, a l’Urgell, els punts d’interès que accepten els referits talons són a Agramunt (Espai Guinovart, Casa de la Poesia Visual Lo Pardal, museu del torró i la xocolata de Torrons Vicens, recorregut amb guiatge pel centre antic), Belianes (ecomuseu i molí d’oli Massot), Bellpuig (mausoleu de Ramon Folch a l’església, convent de Sant Bartomeu), Verdú (visita guiada a la vila), el Tarròs (Espai Lluís Companys), Tàrrega (Mas Colom amb tast d’olis i fruits secs de l’empresa Borges, museu comarcal, fàbrica Trepat) i Ciutadilla (castell renaixentista, a la foto).
Un lloc ideal com a base d’operacions de la ruta del Cister és l’hostal del Carme a Vilagrassa, dels tres germans Pinós, quarta generació amb més de mig segle de trajectòria, que ofereix al visitant tres serveis diferents: allotjament en cambres confortables de tres estrelles, esmorzar o prendre alguna cosa ràpida a la cafeteria, o bé dinar i sopar en una de les sales de restaurant de luxosa decoració, però a preus assequibles, o a l’agradable terrassa. Menú diari per 17,90 euros, els festius per 35, i suggestiva carta en què destaquen arrossos i paelles, peix fresc, rostits casolans, carns a la brasa i especialitats com capipota amb cigrons, caragols, callos, cassola de tros o steak tàrtar.