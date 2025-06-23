WWW.JOANTEIXIDO.COM CONTACTE@JOANTEIXIDO.COM @JOANTEIXIDOPAU
Apple i el Liquid Glass
La casualitat. Fa només tres números vaig dedicar-lo al disseny gràfic dels sistemes operatius. Explicant que tant Android com Windows tenen un sistema gràfic definit i anomenat. Per a Android es diu Material, i per a Windows es diu Fluent. Són la bíblia gràfica que pinta tots els elements, i que atorguen a tot l’ecosistema de cada marca d’un estil propi i definit. Vaig dir que Apple encara no havia fet el pas de donar nom i identitat al seu món gràfic. I la casualitat fa que avui, tres setmanes és tard, em corregeixin.
I és que en la conferència anual de desenvolupadors d’Apple, la marca de Cupertino va presentar el nou redisseny de tots els productes Apple. Aquest redisseny s’anomena Liquid Glass, i és l’aposta decidida i trencadora d’Apple per a tot el seu ecosistema digital. Es tracta, tal i com pot recordar el nom, de simular que l’usuari posa una capa de vidre per damunt del contingut que està mirant, de manera que quan vulgui veure notificacions, menús contextuals o elements fixes com reproductors, els elements que veurà són mig translúcids, mig reflectants, envoltant els colors i formes que té darrere, com si poséssim, valgui la redundància, un vidre al damunt.
A la presentació semblava espectacular. Però el cert és que diversos usuaris s’han queixat que aquest sistema gràfic és poc usable i poc accessible, perquè l’èxit de la transparència i la seva bona lectura dependrà sempre dels elements que tingui darrere. Els entusiastes diuen que el redisseny és espectacular, mentre que d’altres asseguren que és el pitjor disseny fet mai per Apple.
Davant de la crítica, la marca ha explicat que el redisseny es troba en fase de prova i que els usuaris podran activar-ho i desactivar-ho per tal de poder treballar correctament. És cert, també, que Apple ha volgut unificar tota l’experiència gràfica. I és que, per exemple, amb les fallides ulleres Apple Vision Pro, el sistema operatiu es movia en blocs translúcids, similars al Liquid Glass. Falta corregir-ho, però Apple ja ha entrat en la lluita per l’hegemonia del disseny gràfic, si és que mai n’havia estat fora.