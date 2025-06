Costers del Segre: una DO amb vinyes d’alçada i un camí imparable cap a l’excel·lència

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Set territoris o subzones (Pallars, Artesa de Segre, Urgell, Segrià, Raimat, Valls del Riu Corb i Garrigues) repartits al llarg del Pirineu lleidatà i de tota la conca del riu Segre formen avui dia la DO Costers del Segre, que pot presumir d’una producció transversal i de qualitat. Va ser el primer lloc de Catalunya on es van introduir les varietats de cabernet sauvignon, merlot i chardonnay, al costat de les varietats autòctones, i es van adoptar les tècniques californianes de vinificació.

Les aproximadament 4.000 hectàrees de vinya que s’hi cultiven tenen un gran aliat i protector: el clima continental, amb contrasts tèrmics (calor intensa durant el dia a l’estiu i frescor a la nit) que afavoreixen una òptima maduració fenòlica i potencien la capacitat aromàtica del raïm. “El clima continental fa que els vins siguin suaus, amb molt recorregut aromàtic”, valora Tomàs Cusiné, enòleg i president de la DO, que “és la que té més vinyes d’alçada de muntanya de Catalunya”, remarca.

Més d’una trentena de cellers estan inscrits a la DO, cadascun dels quals treballa de manera respectuosa amb el medi ambient, amb un equilibri entre tradició i innovació i amb el propòsit d’elaborar vins de qualitat, molts dels quals han estat reconeguts tant a escala nacional com internacional i tenen una presència molt destacada en el mercat. “Som una DO a la recerca constant de la qualitat; la definiria com un camí que no s’acaba mai”, diu Cusiné, que afegeix que “tenim un sector del vi relativament jove, que té molt clar que hi ha molt recorregut per davant i amb ganes de continuar investigant a Lleida”. En aquest sentit, el president conclou que “fem les coses bé, però les volem fer encara millor".