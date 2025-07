‘Tatus’ contra l’exposició solar

L’empresa especialitzada en productes de protecció solar ISDIN acaba de treure al mercat un tatuatge infantil educatiu pensat per ensenyar, d’una manera lúdica i visual, què significa la protecció solar als més petits. Però aquesta columna no era per parlar de tecnologia? Sí. I no. També parlem d’innovació. I és que aquest tatuatge infantil no deixa de ser una fórmula innovadora i creativa per conscienciar els infants sobre els efectes nocius del sol. Tot i això, no els sabria dir si és el primer tatuatge infantil –o calcomania– que reacciona amb el sol de tota la història. Però pel seu caràcter divulgatiu, mereix ser mencionat. Els infants que es col·loquen aquesta calcomania veuran que, d’entrada, hi apareixen tres porquets, que ens transporten al popular conte infantil. Quan el sol incideix directament sobre el tatuatge, hi apareix progressivament el llop que s’ha de menjar els porquets. És a dir, el tatuatge reacciona a la llum solar mostrant una figura amenaçadora. Això fa que la canalla prengui consciència del perill del sol. I, per fer desaparèixer aquest llop amenaçador, cal untar la pell amb crema protectora solar. Ara, no els sabria dir si serveix qualsevol mena de crema o si cal fer servir només productes ISDIN. El que és clar és que és una forma basada en allò que ara s’anomena gamificació, per tal de llançar un missatge de prevenció i protecció especialment pensat per als més petits. Aquest tipus de calcomanies fotosensibles no només existeixen en versió infantil. També hi ha formats pensats per a adults, que tenen com a objectiu avaluar si la pell s’està exposant a raigs ultraviolats (UV) nocius. El funcionament és molt senzill: simplement es col·loquen al cos com si fossin adhesius, i quan reben una quantitat determinada de raigs solars perjudicials, aquestes calcomanies canvien de color, alertant la persona que cal protegir-se o buscar ombra. Aquest tipus de productes es poden trobar fàcilment a les farmàcies i suposen una ajuda tecnològica i didàctica per tenir cura de la salut de la pell. Al cap i a la fi, la tecnologia també pot ser pedagògica, creativa i al servei de la prevenció.