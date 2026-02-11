LECTURA
La xef lleidatana Núria Arnau: "Bendito Tupper neix de la necessitat de cuidar a través del menjar"
Núria Arnau (Bell-lloc d’Urgell) és la cuinera i ànima de Bendito Tupper, un projecte de menjar casolà a domicili nascut amb la voluntat de portar cuina feta amb criteri i cura a les llars. Després d’un recorregut vital i professional marcat per múltiples canvis de rumb, Arnau va deixar el món de la publicitat per convertir la seva passió, la cuina, en una manera de viure. Així, Bendito Tupper s’ha consolidat com una alternativa als models industrials, apostant per la proximitat, la qualitat i una relació directa amb les persones que confien en el projecte
Bendito Tupper va començar l’any 2024 com una petita empresa de plats preparats a domicili. Des del seu obrador de Badalona, Núria Arnau, juntament amb el seu marit, el xef Jaime Santianes, cuinen cada setmana deu plats nous, casolans i sense conservants, que es poden demanar a través de la web de Bendito Tupper, amb l’opció de subscriure’s per rebre’ls setmanalment a casa. Les receptes combinen ingredients mediterranis amb algun toc de fusió asiàtica i s’envien a llars de tota Espanya, on es conserven entre 10 i 12 dies.
− Com va començar la seua trajectòria com a cuinera?
Després d’estudiar Publicitat i Relacions Públiques vaig treballar durant uns anys en agències, però no gaudia d’allò que feia. Amb 25 anys vaig decidir fer un viatge de deu mesos per Austràlia i Nova Zelanda, entre altres destins. Vaig cuinar per a dues famílies a Austràlia a canvi d’allotjament i menjar, i aquesta experiència em va confirmar que el que realment volia fer era cuinar per la resta. En tornar, vaig crear Amor Cuinat, el projecte anterior a Bendito Tupper.
Anàvem a les cases dels clients i preparàvem menjar a domicili. Després de deu o onze anys i arran de la pandèmia, vaig veure clar que volia donar-li una volta al projecte. Havia de cuinar a una escala més gran i poder enviar directament els plats a les llars. Així doncs, juntament amb el meu marit, vam crear Bendito Tupper, el setembre de 2024.
− Què la va portar a voler dedicar-se a la gastronomia?
Sempre he estat molt vinculada a la cuina. Recordo que, quan era petita i vivia amb la padrina, l’observava constantment mentre estava entre fogons. Quan treballava en publicitat vaig cursar un màster de creixement personal, i va ser clau per descobrir què volia fer amb la meva vida. Volia impulsar un projecte gastronòmic, ja que era el que m’omplia el cor. La passió ve, sobretot, de la padrina: no m’ensenyava receptes, però sí com un plat pot arribar a cuidar tant una persona.
− Durant els seus viatges es va impregnar de cuines i plats d’altres països. Aquesta influència també es reflecteix a Bendito Tupper?
Sí, totalment. Fem una cuina de fusió mediterrània i internacional; és una manera de continuar viatjant a través dels plats. N’hi ha de més tradicionals i d’altres amb influències asiàtiques o d’altres cultures, i mantenir aquesta barreja és una part molt important del projecte. És el que fa que els nostres plats tinguin un toc personal.
− Quina és la filosofia culinària de Bendito Tupper i què els diferencia d’altres serveis de menjar a domicili?
Cuinem pensant sempre en la persona que es menjarà el plat. Volem que sigui menjar casolà, saludable i variat. Cada setmana oferim entre dos i deu plats diferents per evitar la monotonia. Utilitzem molta verdura, no fem servir conservants ni colorants i busquem que els plats semblin fets a casa, però amb la comoditat de rebre’ls a domicili.
A més, hem creat un sistema perquè els tàpers puguin arribar a qualsevol punt d’Espanya mantenint la frescor, amb una conservació que permet que el menjar duri diversos dies a la nevera sense perdre qualitat. Això ens permet oferir cuina casolana a gran escala, sense renunciar al tracte personalitzat i a la filosofia de proximitat que ens caracteritza.
− Molts clients opten pels menjars preparats per la pressa del dia a dia. Quina és la seua visió sobre aquesta tendència?
Crec que la clau és la planificació dels àpats, perquè si no, és molt fàcil acabar menjant malament. Moltes famílies no tenen temps per cuinar, i els nostres tàpers són una solució real a aquesta necessitat. També noto que cada cop hi ha més consciència sobre la importància de menjar saludable i casolà, i això és molt positiu.
− Com creu que evolucionarà aquest corrent del menjar preparat però saludable?
Penso que anirà a més. Encara es consumeixen molts aliments industrials, però la gent cada cop és més conscient del que necessita i busca opcions casolanes i saludables. Bendito Tupper dona resposta a aquesta demanda i crec que el projecte té un gran potencial.
− Un dels productes més singulars que oferiu és el Kit Baby, pensat com a regal per a famílies que acaben de tenir un fill. Com va sorgir la idea?
És el meu producte preferit i gairebé sempre està esgotat. Va néixer quan encara feia Amor Cuinat, després de cuinar per a uns amics que acabaven de ser pares. Els vaig deixar alguns plats congelats per als primers dies i vaig veure com de pràctic i necessari era. D’aquí va sorgir primer el Pla Naixement i, més endavant, el Kit Baby, que avui és el producte més venut i que considero el cor del projecte.
− El Pla Ramona també és una alternativa semblant, oi?
És un pla pensat per a persones grans, un col·lectiu que sovint queda oblidat. Molts d’ells han passat tota la vida cuinant per a la resta i, quan ja no poden fer-ho, necessiten menjar casolà i saludable a l’abast. El Pla Ramona va sorgir escoltant els clients, i ara com ara alimentem diàriament persones de més de noranta anys.
− Tenint en compte que són una empresa petita, com s’organitzen internament?
Actualment, a l’equip som tres persones: jo, que tècnicament faig de CEO de l’empresa, el meu marit i un altre cuiner, a més d’un soci minoritari que ens dona suport amb la web. La tecnologia ens ajuda molt a optimitzar el temps. Per exemple, disposem de maquinària que talla grans quantitats de verdures en pocs minuts. Això ens permet mantenir la qualitat, el ritme i el tracte personalitzat.
− Han rebut ofertes per ampliar la demanda o entrar a supermercats. Per què opten per un creixement controlat?
Crec que tot allò que està fet amb amor ha de funcionar bé, però també s’ha de cuidar. Prefereixo créixer a poc a poc i garantir la qualitat i l’atenció al client. No vull convertir Bendito Tupper en una empresa industrial. Vull continuar gaudint del que faig i que tant els clients com les persones que hi treballen se sentin bé.
− Els seus orígens de Ponent han influït en la seva manera de cuinar a Bendito Tupper?
No directament, però sí que hi ha plats que em connecten amb la meva padrina, com el pollastre a la catalana o els canelons. De moment no fem plats lleidatans, però mai se sap què pot passar en el futur. Uns bons caragols o una cassola de tros segur que triomfarien entre la nostra clientela!
− Com valora la resposta del públic fins ara?
Molt positivament. La gent repeteix, els clients estan contents i això és el més important. M’agradaria que diguessin que és un projecte honest, fet amb cura, criteri i respecte per les persones que es mengen els nostres plats. Si d’aquí a uns anys la gent continua confiant en nosaltres com ho faria amb algú de casa, voldrà dir que hem fet molt bé la feina.
− Quins són els tres plats que més triomfen entre els clients?
Sens dubte, els que més èxit tenen són els nostres macarrons amb xoriç, que porten un toc de llet de coco. També funcionen molt bé els canelons de pollastre rostit i el brownie de moniato i cacau. Crec que agraden especialment perquè no deixen de ser plats de tota la vida però amb un toc original.
− Com és el seu procés creatiu a l’hora de pensar els plats? D’on surt la seua inspiració?
Normalment, surt del dia a dia: d’un ingredient que veig al mercat, d’un record, d’una conversa amb un client o d’una necessitat concreta. No penso els plats només des del gust, sinó també des de com encaixaran en la setmana d’una persona i en com poden fer sentir als clients. Sempre procurem que siguin equilibrats, sobretot que portin proteïna i vegetals.
− Quins són els plans de futur per a Bendito Tupper?
Continuar creixent amb control, mantenint la qualitat i ampliant lleugerament la gamma de productes, però sempre prioritzant l’atenció personalitzada i el menjar saludable i casolà.
− Quin ha estat el moment més difícil des que va decidir professionalitzar el projecte?
Acceptar que no puc arribar a tot. Quan un projecte és tan personal, costa posar límits i delegar. Hi ha moments de cansament i de dubte, però també he après que cuidar-me és imprescindible per poder cuidar Bendito Tupper.
− Quin consell donaria a algú que es planteja emprendre un negoci de gastronomia des de zero?
Que no tingui por de llençar-se a l’aventura i que segueixi el seu instint. La vida és molt llarga i hi ha temps per a tot, però només prenent riscos es poden aconseguir grans coses.
− En un context en què han proliferat les empreses de tàpers industrials i el menjar preparat a gran escala, quin lloc voleu ocupar amb Bendito Tupper?
Volem posicionar-nos com una proposta pròpia, allunyada de la lògica industrial i més propera a una cuina feta amb criteri i consciència. No treballem amb processos massius ni amb receptes estandarditzades. La nostra aposta és crear una relació de confiança i continuïtat amb els clients, cuidant cada detall diari.