Contaminació acústica agressiva

El passat dia 20 es va publicar una carta escrita pels veïns del carrer Comtes d’Urgell, 58, que exposaven que viuen una situació insostenible pels sorolls que provoca un pub situat als baixos del mateix edifici i que, malgrat els advertiments de l’ajuntament i multes posteriors, els propietaris del pub en fan cas omís i hi ha inacció de l’ajuntament. Fa vora 40 anys nosaltres, que vivíem al número 27 del mateix carrer, també ens va passar el mateix. Un pub al número 31 del mateix carrer va provocar a les famílies que vivíem als edificis limítrofs un martiri continuat de sorolls. Vam avisar les autoritats, que van ser totalment inoperants. L’any següent va ser elegit alcalde el Sr. Oronich i un grup de veïns afectats pel soroll del pub vam anar a veure el regidor Freixes, i ens va dir que aquella mateixa nit es resoldria aquell problema. Aquell vespre va arribar el Sr. Freixes amb quatre guàrdies, va comprovar l’altíssim nivell de soroll dels pisos, i a continuació van entrar al pub i el van fer tancar i precintar. Total efectivitat de l’ajuntament a favor de les persones. Nosaltres ja no vam tenir mai més aquest malson. La regidoria que ocupava el Sr. Freixes l’ocupa la Sra. Cristina Morón, i per tant ella, al meu parer, és la causa d’aquesta inacció municipal. Ara tenim lleis i normatives sobre la contaminació acústica, no com abans. Totes aquestes lleis ens protegeixen ara dels sorolls i permeten tancar un establiment després de ser advertit i multat com és el cas d’aquest pub sense passar per un jutge. La Sra. Morón ha de visitar el pub amb agents de la guàrdia urbana i un tècnic municipal amb un sonòmetre un divendres al vespre i tancar i precintar el local si excedeix els decibels autoritzats, local que ja ha esgotat totes les sancions. Si la Sra. Morón continua amb la inacció, o bé l’acció ineficient, o molt pitjor, mandrosa, implicaria indirectament afavorir els interessos d’aquells que incompleixen les lleis.