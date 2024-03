Creat: Actualitzat:

Malgrat estendre’s avui dia àmpliament el laïcisme, fins i tot els ateus parlen de Déu. A René Descartes, filòsof i científic, el va inspirar un llibre titulat en llatí Quod vitae sectabor iter? (Quin camí hem de triar a la vida?). Aquest llibre va ser essencial per al naixement de la ciència. Descartes, irat, va decidir reparar aquesta gran “injustícia” divina mitjançant l’ús de la raó. Lluitaria per entendre el món, i aquí va començar el seu pols amb Déu. Descartes, tot i ser ateu, va intuir al dir: “Sense Déu no hi hauria ciència.” La ciència és un pols amb Déu. Sense Déu, la globalització, necessària i humana socialment, ens portarà tot el globus terraqüi a la proliferació de les famoses “braires” dels barris perifèrics parisencs. El caos!