El Bisbat d'Urgell prega pel repòs etern del Papa Francesc
El Senyor ha cridat a la vida eterna el seu fill estimat S.S. el Papa Francesc. Que al cel sigui!
S.E. Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, i el Sr. Bisbe Coadjutor, S.E. Mons. Josep-Lluís Serrano, demanen que arreu de la Diòcesi d’Urgell es facin pregàries pel seu repòs etern, perquè Déu l’aculli en el seu Regne i li doni la plenitud de la vida amb tots els sants.
En els propers dies, a totes les parròquies i esglésies de la Diòcesi d’Urgell, se celebrarà una Missa funeral pel repòs etern de la seva ànima, convocant-hi els fidels. Aquest proper diumenge dia 27 d’abril, a la pregària dels fidels s’hi afegirà una intenció pel qui ha estat Pastor de l’Església Universal des de març de 2013, i que ens ha donat gran exemple de bondat, de servei als més pobres i de l’alegria de l’Evangeli.
La nostra Diòcesi d’Urgell li està ben agraïda perquè va enviar el seu Secretari d’Estat, l’Emm. Sr. Cardenal Pietro Parolin a presidir la festa de la M. de Déu de Meritxell al setembre de 2023, i el juliol de 2024 va elegir S.E. Mons. Josep-Lluís Serrano, com a Bisbe Coadjutor d’Urgell.
La memòria del Papa Francesc perdurarà pel seu servei als migrants i als pobres i per l’exemplaritat de la seva vida entregada com a Bisbe de Roma, Successor de l’apòstol St. Pere, i principi i fonament visible de la unitat de l’Església.
Preguem units tota la Diòcesi d’Urgell perquè Déu aculli el Sant Pare Francesc en el seu Regne etern i li doni el goig celestial com un Pastor que ha estat bo i fidel fins a la mort.