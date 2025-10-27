La victòria de l'Hiopos al Palau, un triomf viral i social
La fita de l'HIOPOS Lleida davant del Barça va més enllà de l'àmbit purament esportiu
El 12 d’octubre de 2025 és una data que ja quedarà en el record del bàsquet lleidatà. El Hiopos Lleida tombava el FC Barcelona (86-91) al Palau Blaugrana amb més d’un miler d’aficionats bordeus a les grades. Un triomf de prestigi a la lliga, però amb una importància que va molt més enllà de l’àmbit esportiu per diversos motius.
En primer lloc, una victòria d’aquesta magnitud fa merescudament feliços a totes aquelles persones que assistien fidelment al Barris Nord durant els anys en què el club no militava a la principal lliga del bàsquet estatal i l’ambient no era el que s’hi viu actualment. Parlem de temporades majoritàriament de patiment, esforç i alguna alegria comptada, però sobretot de lleialtat que finalment es van veure recompensades amb l’ascens a la Liga Endesa (ACB), la treballada salvació i ara, encara més, amb aquesta fita a Barcelona (i el que queda per endavant!).
En segon lloc, i lligat amb l’explicat anteriorment, la victòria ens posa damunt la taula un dels factors que considero més importants de l’esport: com un club representa a la teva ciutat arreu, identifica la mateixa població i la seva manera de ser (afició) i com d’important és ser-ne aficionat tant en els moments complicats com en els més especials. En aquesta ocasió, centenars de milers de persones d’arreu –les dades publicades així ho demostren- van poder veure a través del partit o bé píndoles a les xarxes socials com el club lleidatà vencia a tot un poderós Barça, i a més a més ho feia recolzat per una afició impressionant.
Concretament, el partit del Lleida va ser vist per 330.000 persones per Esport3 mentre que a les xarxes socials el canal oficial de la Liga Endesa va publicar quatre vídeos vinculats a la celebració de la victòria o sobre el matx que acumulen més de 357.000 reproduccions. Això sense tenir en compte les visualitzacions de la victòria en els telenotícies d’arreu de l’Estat o les reaccions de centenars d’aficionats d’arreu, clubs o entitats. En aquest àmbit, fins i tot el Museu de Lleida va sumar-se citant a la xarxa X una fotografia en què l’entrenador lleidatà Gerard Encuentra xoca les mans amb els jugadors de l’equip al final del matx per celebrar la victòria amb l’afició al fons. “És evident que a aquesta obra caldrà buscar-li lloc com sigui”, va publicar en un tuït el mateix equipament lleidatà.
És evident que a aquesta obra d'art caldrà buscar-li lloc com sigui 💜💜 https://t.co/X7azeRvC5i— Museu de Lleida (@museudelleida) October 14, 2025
I, per aquest motiu, sempre he considerat que el més bonic de l’esport és ser únicament del club de la teva ciutat, perquè és qui representa el lloc on has crescut i d’on ets; les teves arrels, tot i que això fins ara no sempre s’havia vist amb normalitat, atès que Barça o Madrid sovint són el referent. Tan de bo gestes com les del Hiopos Lleida ajudin a que cada cop més els lleidatans deixem de mirar tan què fan els clubs ‘grans’ i donem suport de veritat -fent-nos socis, assistint als estadis o ajudant-los en el pitjor moment- a clubs que fa molts anys que ens representen arreu, com el mateix Hiopos, el Lleida CF (futbol) i el Lleida Llista (hoquei), entre altres.