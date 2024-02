Quatre capitals culturals europees per visitar el 2024

detail.info.publicated OPEN COMUNICACIÓN/gd

Fidel a la seva tradició, des de fa uns quants anys, el potent cercador de vols i hotels www.jetcost. es ha elaborat una llista d’aquells llocs que tenen alguna cosa a celebrar durant aquest 2024: aniversaris, commemoracions culturals o esportives, esdeveniments, inauguracions, nous museus o atraccions. Us proposem un tomb per quatre ciutats, enguany declarades Capitals Europees de la Cultura.

Comencem per l’indret que tenim més a prop: Oviedo. La capital d’Astúries ha aconseguit el guardó de capital europea per la seva gran varietat gastronòmica: la fabada, la sidra, el cachopo, els seus incomparables formatges i excelsos mariscs han estat arguments importants per ser Capital Espanyola de la Gastronomia, reconeixement que atorga la Federació Espanyola de Periodistes i Escriptors de Turisme. Amb el seu eslògan Oviedo, cocina que conquista, la ciutat vol conquerir el paladar de tots els visitants. Candidata per tercera vegada, el seu alcalde, Alfredo Canteli, indica que “Oviedo serà una gran capital gastronòmica, ens hem preparat i el sector ho desitja”. A més amb l’arribada de l’AVE al Principat serà més fàcil visitar-la. La capital d’Astúries, una ciutat de poc més de 220.000 habitants, espera aprofitar aquesta oportunitat per fomentar la seva faceta gastronòmica, recolzant-se a les seves sidreries i restaurants contemporanis. Entre les moltes activitats que es desenvoluparan enguany, destaca l’Assemblea d’Euro-Toques, que tindrà lloc els dies 21 i 22 d’abril i reunirà a la capital d’Astúries 200 grans cuiners.

Oviedo. Centre gastronòmic de referència.Dolores Giraldez Alonso

D’Astúries anem cap a Tartu, Capital Europea de la Cultura, a Estònia. Aquesta ciutat es proposa oferir més de 1.000 esdeveniments per a persones de totes les edats. Amb aquesta celebració cultural Tartu espera atraure un milió de visitants del país bàltic i de l’estranger que podran gaudir de grans esdeveniments culturals. El programa d’un any de durada presenta la història de les Arts de la Supervivència: el coneixement, les habilitats i els valors que ajudaran a portar una bona vida en el futur. Un dels aspectes més destacats serà la Kissing Tartu, una picada d’ullet a la font Kissing Students de la ciutat.

I fem un salt cap al sud per arribar a Bad Ischl (Àustria). Aquesta localitat i tota la regió de Salzkammergut, a l’Alta Àustria, presenten el 2024 la seva diversitat cultural sota el lema La cultura és la nova sal. Als atractius de Bad Ischl, com la Kaiservilla, la residència estival de l’emperador Francesc I i la popular Sissi, o els seus edificis i parcs d’estil imperial, se sumen 23 municipis que, per primer cop a la història, formen la candidatura.

A més a més del passat i el present, el programa de la Capital Europea de la Cultura del 2024 també explora les perspectives de futur de la regió i la seva relació amb Europa i el món, connectades i reforçades per l’art i la cultura. Cada lloc d’aquesta zona irradia una atmosfera característica on poder submergir-se.

Sissi. La mítica Elisabet estiuejava a Bad IschlRoman Babakin

No és estrany que aquests ambients inspiressin part de l’obra del genial Gustav Klimt i que molts dels seus paisatges florals fossin pintats aquí i també atraguessin grans compositors com Brahms o Schubert. Dividit en quatre línies, el programa 2024 presenta idees noves per al futur i mostra la diversitat de l’art i la cultura tradicionals i contemporanis. La fusió d’arquitectura, cultura i tradició reflecteix la història i la diversitat artística d’aquesta vila. D’altra banda, cal remarcar que l’Alta Àustria commemora enguany el centenari del naixement del seu compositor més influent, Anton Bruckner. Les celebracions tindran lloc a nombroses ciutats, pobles i llogarets de tota la regió.

Bodø. Impressionant paisatge noruec

Per la seva banda, Bodø a Noruega és la primera Capital Europea de la Cultura al nord del Cercle Polar Àrtic. Aquesta ciutat ha programat més de mil esdeveniments culturals i se’ns dubte donarà a Noruega un ressò internacional que potser fins ara no ha tingut. El visitant podrà gaudir de fascinants concerts, explorar captivadores exposicions d’art i quedar fascinat per actuacions que transmeten les experiències úniques i la profunda història del poble sami i de tota la regió.