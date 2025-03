Acudam compleix 50 anys

Publicat per ignasi gómez cabrera Fotos d'ALBERT FONT/ACUDAM ARXIU Creat: Actualitzat:

Als anys 70, un grup de famílies de la plana de Lleida va començar a reunir-se per solucionar la manca de participació i de recursos que aleshores patien les persones amb discapacitat. Van decidir fundar l’Acudam, entitat sense ànim de lucre, amb la qual van canalitzar i materialitzar els seus projectes educatius i laborals adreçats al col·lectiu. Amb el temps, els serveis de l’associació van evolucionar, i enguany celebra 50 anys acompanyant projectes de vida.

Fa cinquanta anys, “les persones amb discapacitat estaven aïllades de la societat i no disposaven de recursos educatius ni de lleure. Un grup de persones sensibles amb aquesta situació vam començar a reunir-nos per intentar revertir-la”, recorda Angelina Roure, una de les membres fundadores de l’Acudam l’any 1975 a Mollerussa. Després de constituir-se, l’associació va començar a treballar en els tràmits per obrir un centre educatiu d’acord amb les necessitats de les persones amb discapacitat. El projecte es va poder materialitzar el novembre del mateix any, essent una de les primeres escoles públiques d’educació especial de l’Estat. Va rebre el nom d’El Siloé i la van estrenar una quinzena d’alumnes procedents de pobles de la zona.

Davant la necessitat de donar continuïtat al vessant educatiu, l’entitat va fer realitat el 1977 el seu taller ocupacional a Mollerussa, que inicialment va donar feina a una dotzena de persones. “Ja aleshores vam començar a confeccionar les famoses cortines que continuem fent actualment. Recordo aquells primers anys amb molta il·lusió perquè vam obrir moltes portes. Va ser un nou món que no havien tingut fins al moment (les persones amb discapacitat)”, rememora Roure. Amb el pas del temps, les instal·lacions i els serveis de l’Acudam van començar a ampliar-se en l’antic xalet de la Casa Canal i, més tard, en unes naus industrials a Vila-sana, entre altres. Això va facilitar que impulsessin serveis residencials, de teràpia ocupacional i de treball.

“Malgrat les dificultats que ens hem trobat al llarg del camí, hem aconseguit una bona integració social, esperança per a les persones amb discapacitat i per a les seves famílies. L’evolució és espectacular, però encara no hem arribat a la màxima inclusió i hi ha feina per a fer”, valora Roure, que també va ser presidenta de l’entitat del 2013 al 2021. Li va agafar el relleu Jordi Garriga, en un moment molt complicat per als usuaris i famílies atès els efectes de la pandèmia de la covid- 19. “El meu objectiu principal va ser recuperar les activitats socials perdudes i la il·lusió”, diu Garriga.

Dels pocs treballadors inicials de l’entitat s’ha passat als 200 actuals, una setantena dels quals amb discapacitat o diagnòstic en salut mental.

Cinc dècades després de la seva fundació, Acudam disposa de 427 associats, 162 persones i famílies que es beneficien dels seus serveis, 202 treballadors, 68 dels quals són persones amb discapacitat o diagnòstic en salut mental. Ofereix tres serveis principals: Habitatges (residencials), de Teràpia Ocupacional i Centre Especial de Treball (CET), on té en marxa cinc línies de negoci. A banda, també té onze serveis transversals. L’entitat es diversifica en dues grans àrees: la d’atenció a les persones i l’empresarial vinculada al mateix CET. La seva missió és proporcionar els serveis i els suports necessaris perquè cadascuna de les persones amb capacitats diferents pugui desenvolupar una vida de qualitat i tan autònoma com sigui possible. També dona suport a totes les famílies de les persones que atén.

Garriga explica que des de la seva arribada a la presidència s’ha treballat per “modernitzar l’entitat, especialment el CET, renovant equips, obrint noves línies de producció i diversificant amb iniciatives com l’Espai Gastronòmic Bo a Mollerussa i la gestió del Centre de Serveis de Golmés”. “També estem ampliant un projecte clau: la integració de persones amb trastorns de salut mental”, afegeix.

Acompanyament i atenció

L’entitat es regeix pel model metodològic d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), que vol garantir que cada persona atesa disposi d’un programa centrat en els seus interessos o desitjos, donant-li els suports que requereixi per aconseguir- los, i sempre treballant en la inclusió social del col·lectiu i en la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits socials. “L’ACP és fonamental. Ens adaptem a les necessitats individuals i acompanyem les persones al llarg de tota la seva vida, reflectint el nostre lema: acompanyem projectes de vida”, valora Garriga.

Habitatge. El servei ha permès dotar de més autonomia els seus usuaris.

Un fet que caracteritza l’Acudam és que des dels seus inicis ha apostat per una atenció global a la persona, i això inclou l’oferta de serveis que van més enllà dels estàndards establerts en la cartera concertada amb les administracions. Alguns exemples són el servei de psiquiatria, professionals addicionals en àmbits com la fisioteràpia i la salut o un major nombre d’educadors per ràtio per donar suport de forma més personalitzada.

Decoració. És una de les seccions capitals del Centre Especial de Treball de l’entitat.

El CET, referent

El CET d’Acudam ha desenvolupat una estratègia comercial orientada a la producció industrial i a la comercialització amb marca pròpia, convertint-se en el més gran en facturació de Lleida i un referent a Catalunya (prop de 7,5 milions d’euros anuals). Aquesta orientació i model permet que el 70% dels ingressos de tota l’organització provinguin de la seva activitat empresarial. Per volum de facturació destaquen les seccions de Decoració i la de Termoconformats. El centre es distingeix també per ser el primer fabricant de capital local en l’àmbit de Catalunya i d’Espanya d’alvèols per a fruita i hortalisses (60 milions a l’any). Pel que fa a la decoració, és un dels pocs fabricants nacionals de cortina de porta que proveeix tot l’Estat, amb una mitjana anual de producció de 73.000 productes.

El gerent, Nicolau Sisquès, valora que el fet d’haver potenciat el vessant industrial, apostant pel producte de marca pròpia i competint en el mercat amb l’empresa convencional, ha fet que es diferenciïn d’altres projectes socials. “Poques entitats tenen entre els seus clients multinacionals com Leroy Merlin, Bauhaus o altres. I no en conec cap altra que participi en projectes Horizon Europe, l’avantguarda de la innovació de la Comissió Europea, en què col·laborem en un projecte de bioplàstics amb 15 universitats i centres tecnològics de set països europeus. Ara estem pendents de l’aprovació per part de la comissió d’una altra iniciativa que lidera una universitat holandesa amb participació també del CSIC”, comenta Sisquès.

Serveis, professionals i usuaris

Les professionals de l’Acudam, algunes de les quals acumulen més de 20 anys de pertinença professional a l’entitat, treballen per donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat i les seves famílies, adaptant cada servei i impulsant projectes d’acord amb les necessitats vigents. Per exemple, Maribel Barbero, tècnica referent de la residència, recorda que va contribuir a la posada en marxa de les “Llars” del servei Habitatges, adreçat a persones de l’entitat amb autonomia i necessitat de més independència. “Van passar de viure en un entorn protegit (residència) a un d’obert on han obtingut una major autonomia, capacitat de presa de decisions i independència”, valora. Jordi Tàsies, usuari d’Habitatges, recorda que va començar a formar part de l’Acudam l’any 2004 perquè els seus pares s’havien fet grans i “aquí em podien cuidar”. Tàsies valora positivament la seva estança perquè rep ajuda per a tot el que necessita, sobretot en la seva cura personal, i té una bona relació amb els companys.

Tenir feina. L’entitat facilita la transició al món laboral de les persones que atén a través dels seus serveis.

Al CET es va apostar per acompanyar i potenciar el creixement professional de les persones amb discapacitat. “Vam facilitar que poguessin assumir noves responsabilitats i feines per tal de promocionar laboralment”, relata Olga Corti, cap de la secció de Decoració del CET. Una iniciativa que va beneficiar persones com el Miguel Gázquez, que hi treballa des del 2009, i actualment prepara comandes i les empaqueta. “Tenia la motivació de fer noves feines i els professionals m’han acompanyat per aprendre- les. Amb els anys he millorat en el meu àmbit de treball i això em fa content. Tinc més responsabilitats, tinc companys i un sou”, afirma.

Finalment, Mercè Huguet, psipsicopedagoga del Servei de Teràpia Ocupacional (STO), valora dos iniciatives significatives en les quals ha pogut participar. “D’una banda, el projecte d’envelliment actiu de l’STO, orientat a garantir una millor qualitat de vida per a les persones amb discapacitat i, de l’altra, el projecte del SOI al CET, que ofereix suport als joves amb certificat de discapacitat que quedaven fora dels recursos del sistema convencional, facilitant la seva transició al món laboral”, explica Huguet. L’Anna Solé és una de les usuàries de l’STO més novelles, ja que va integrar-s’hi el novembre de 2024. En el seu dia a dia al taller treballa fent manipulats i també participa en activitats d’àmbit artístic o físic. “Em fa sentir bé, tranquil·la i no tinc tanta ansietat com tenia abans de ser-hi. A més, m’ha ajudat a aprendre coses noves i a relacionar-me amb les altres persones. He fet una colla d’amics amb la qual estic superbé”, celebra Solé.

Vivers. És una de les seccions del centre de treball de l’Acudam i se situa a Castellnou de Seana.

Celebrar 50 anys

El president de l’Acudam es mostra convençut que la celebració de l’efemèride serà “molt especial” i “combinarà el reconeixement als nostres orígens amb una mirada cap al futur, innovant constantment en projectes i suports”. Al llarg de l’any, l’entitat ha programat diverses jornades festives, familiars i culturals, que inclouen actes al Teatre l’Amistat de Mollerussa o una gira itinerant per la comarca i els voltants amb el Bus de l’Acudam. Alguns usuaris de l’entitat viuen l’aniversari amb “il·lusió i amb ganes de trobar-nos amb les famílies, els treballadors i fer una gran festa”. Per la seva part, la valoració de l’evolució de l’entitat que fa el seu gerent “no pot ser més que d’admiració, ja que en la seva dedicació hi ha un alt component vocacional, amb la voluntat d’ajudar i intentar fer de la societat i el món, un lloc millor”.