Ariadna Arenas Arana: una lleidatana a la pasarel·la de París

Publicat per Ignasi Gómez Cabrera Fotos de LOÏC MAUVOISIN/CHRISTIAN ARDULE/V.GALUSHKIN/A.A./PIXABAY Creat: Actualitzat:

Ús passatger que regula, segons el gust del moment, la manera de vestir-se, de viure, etc. Així defineix el concepte moda el diccionari de la llengua catalana (DIEC). Però, per a l’Ariadna Arenas Arana, nascuda a Lleida el 2010, la moda no és quelcom passatger o momentani. La seva passió per aquest món va començar de petita i s’ha mantingut fins avui dia. Ha progressat com a model fins al punt que, amb 14 anys, va poder desfilar al març a París amb motiu de la Fashion Week.

Les sessions de fotos amb fotògrafs professionals van ajudar Arenas a guanyar confiança en la seva faceta de model.

L’Ariadna Arenas va començar a desfilar quan tan sols era una nena, tot i que en aquell moment ho feia a casa seva. “Ja de petita m’agradava posar-me les sabates de talons de la mare, imaginant que desfilava a les passarel·les”, recorda la lleidatana. Aquesta curiositat i interès que tenia de petita pel món de la moda va acompanyar-la fins a la seva adolescència, època en què va decidir fer un primer pas en ferm: l’octubre de l’any passat, amb 13 anys, va iniciar-se com a model. Concretament, va començar a formar part de l’agència Illusions Model Management de Lleida, amb més d’una dècada de trajectòria. “Des d’aleshores he adquirit experiència i m’he format en aquest àmbit”, celebra Arenas.

La família de la jove ha sigut un pilar fonamental per al seu creixement en el sector de la moda.

Inicialment, la jove lleidatana va poder participar en desfilades de dimensions reduïdes i en diverses sessions de fotos amb fotògrafs professionals. Aquestes experiències la van ajudar a confiar més en si mateixa i a conèixer una mica més el món de les models, gaudint d’aquest procés mentre cursa els seus estudis al col·legi Santa Anna de la capital del Segrià.

El febrer d’aquest mateix any va passar a formar part de David Sequeiros Academy, una escola barcelonina de models, a través de la qual continua formant-se i millorant en “allò que m’apassiona”, diu. La seva carrera com a model va progressar gairebé de manera meteòrica enguany, quan va sorgir-li una oportunitat que no podia deixar escapar: participar en la Paris Fashion Week del 3 a l’11 de març. Ho faria mitjançant Elsa Fairy Dresses, una marca consolidada, amb seu a Florida, Estats Units, de la dissenyadora d’origen ucraïnès Iryna Mykytiuk, que ja fa molts anys que presenta col·leccions de vestits d’alta costura enfocats a nenes i adolescents a les principals passarel·les del món. “Va ser d’un dia per l’altre, la veritat que tot va anar molt ràpid”, comenta Arenas, que no va dubtar a acceptar un repte il·lusionant.

Lleida, París

D’aquesta manera, la lleidatana va completar el viatge a París amb una barreja d’emocions. “Ja que era la meva primera vegada desfilant en un esdeveniment d’aquesta magnitud, al principi, tenia molts nervis perquè sabia que era una gran oportunitat i volia fer-ho tan bé com fos possible, però sobretot em sentia plena d’il·lusió i emocionada per viure una experiència així”, recorda. El 8 de març. Aquest és el dia en què s’havia fixat la seva desfilada. L’escenari: La Salle Wagram, un auditori històric al districte 17 de París que està catalogat com a monument històric oficial pel ministeri de Cultura francès, i que se situa molt a prop de l’Arc de Triomf.

L'Ariadna, a París.

“Ens van citar a les 9.30 hores del matí per començar amb tota la preparació abans de la desfilada, que estava programada per a les sis de la tarda. Em va encantar formar part del procés que hi ha darrere d’una desfilada d’aquest nivell, com treballar amb maquilladors professionals, que van realçar cada detall del nostre look, així com amb perruqueres que van fer que tot estigués perfecte”, diu Arenas sobre les hores prèvies a sortir davant del públic. “A l’hora de desfilar estic pendent de diverses coses; la caminada, la postura de les espatlles, la basculació de l’abdomen, l’expressió facial… És com si cada part del cos hagués d’estar en sincronia perfecta sense que es noti l’esforç. Vull que tot es vegi natural i fluid, essent conscient de cada detall”, indica. Tot i que ha de controlar tots aquests factors a l’hora de desfilar, “no ho sento com una cosa difícil, ja que m’apassiona i gaudeixo de cada moment del procés i, amb el temps, tot es torna més natural”, afegeix. D’aquesta manera, Arenas va completar dos recorreguts per la passarel·la parisenca. També va gaudir de sessions de fotos amb fotògrafs professionals als carrers de la ciutat, amb el mateix Arc de Triomf com a teló de fons. “Va ser una de les millors experiències que he viscut fins al moment, i la recordaré sempre. M’ha omplert de motivació per continuar avançant en aquest camí”, valora. En aquest sentit, Arenas té diverses referents com Kate Moss, Zendaya o Adriana Lima, atès la seva “qualitat professional i humana”, afirma.

Si mira al futur, la lleidatana preveu poder participar en altres esdeveniments de renom, però encara és aviat per definir quin serà el seu següent pas en una passarel·la