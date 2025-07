Publicat per Ignasi Gómez Cabrera Fotos d'Eloy Sarrat Creat: Actualitzat:

L’agricultura també és una manifestació artística, segons demostra el projecte PagesiART, un conjunt de fotografies singulars amb una perspectiva abstracta que representen determinats processos i moments que tenen lloc en el calendari agrícola de municipis de Ponent. Alguns exemples són el creixement d’un arbre, l’efímera que pot ser una flor o els factors meteorològics que poden afectar els cultius. La iniciativa està impulsada pel president de l’Associació d’Amics de la Foto de Lleida, Eloy Sarrat. “La idea és donar una visió diferent del procés agrícola des d’una forma més artística”, afirma. Per representar aquests fenòmens naturals del camp utilitza “tècniques pictòriques i puntillisme” a l’hora de fer les fotos, “sense, gairebé, fer-ne una postedició”, afirma. L’ús creatiu de l’òptica i de la llum permet la creació d’imatges que ressalten les formes orgàniques de l’entorn, capturant els colors, les textures i els moviments síncrons de la natura sota la influència de pinzellades impressionistes.

Efectes òptics. L’artista ha utilitzat tècniques i recursos per a crear efectes i sensacions úniques perquè el públic capti l’essència de cada imatge.@ELOYSARRAT

En moviment. El repte de l’artista era representar processos com per exemple el creixement d’un arbre en una imatge que no es mou, però sembla que ho faci.@ELOYSARRAT

D’aquesta manera, l’autor aprofundeix en la relació íntima que uneix la pagesia amb la natura, oferint una interpretació personal que busca el reconeixement de l’art de ser pagès. Part del seu projecte es podrà veure exposat al llarg d’aquest estiu al celler Mas Blanch i Jové (La Pobla de Cérvoles, Les Garrigues). Concretament, la mostra reunirà una trentena de fotografies fetes en pobles del Segrià, com Aitona, Torres de Segre o Seròs, “que representen el procés agrícola i volen ser un reconeixement al pagès i a la seva feina, ja que a vegades passa desapercebuda”, puntualitza Sarrat.

A tall d’exemple, el fotògraf detalla el significat i el procés d’elaboració de la fotografia d’una flor d’arbre fruiter que emergeix en l’obscuritat de la nit i s’esvaeix gradualment. “Tot i que el pagès ha estat treballant durant temps per cuidar l’arbre, a pesar d’adversitats com tempestes, quan la flor brota tan sols dura uns dies: és efímera”, diu el fotògraf, que representa aquest factor amb una estela blanca aconseguida gràcies a un moviment de càmera juntament amb una exposició d’uns segons i il·luminació externa a la càmera.

Així mateix, una altra fotografia vol representar el creixement d’un arbre. “El repte és representar un procés que dura un temps determinat en una imatge immòbil que captura un moment. Així, he utilitzat tècniques de puntillisme, exposició i petits moviments de càmera, obtenint diverses imatges per aconseguir la sensació que els arbres creixen”, indica.

Perspectiva. El projecte vol destacar el paper clau de la pagesia lleidatana i el respecte envers la natura.@ELOYSARRAT

Perspectiva. El projecte vol destacar el paper clau de la pagesia lleidatana i el respecte envers la natura.@ELOYSARRAT

Perspectiva. El projecte vol destacar el paper clau de la pagesia lleidatana i el respecte envers la natura.@ELOYSARRAT

PagesiART persegueix diversos objectius, un dels quals és fomentar el coneixement. Una part essencial és la promoció d’un diàleg conscient sobre la importància de la pagesia i la seva relació inalienable amb la societat. Aquesta obra busca aportar llum a la dimensió fonamental de la pagesia en el nostre cicle vital i potenciar així el seu coneixement a les persones joves perquè en facin d’aquesta, la seva forma de vida.

Alhora, vol contribuir a la sostenibilitat, ja que l’alarmant situació mediambiental demana una consciència immediata de la biodiversitat i dels nostres orígens. L’obra fotogràfica ressalta el respecte envers la natura i el paper crucial de la pagesia en la salvaguarda del nostre entorn natural més proper.

La iniciativa també ajuda a preservar les tradicions, com la pagesia a les terres de Lleida, un dels eixos centrals de la seva activitat econòmica. L’objectiu és subratllar la seva bellesa i contribuir a potenciar una nova vida que permeti conservar aquesta tradició present al llarg de generacions. Així mateix, les imatges tenen la finalitat d’explicar històries que, malgrat el silenci, siguin profundes, des del dur hivern amb la preparació de la terra fins a enfrontar les inclemències, passant per la dedicació i l’atenció minuciosa dels processos. És a dir, cada imatge és un testimoni narratiu que culmina en la recompensa del fruit.

Sensacions. Sarrat també pretén plasmar els efectes que el canvi de les estacions provoquen a l’entorn@ELOYSARRAT

Influència. L’artista va participar en un taller de tècnica pictòrica que el va inspirar per crear aquest projecte fotogràfic@ELOYSARRAT

Finalment, la vida al camp, en general, és vista com una activitat poc atractiva. PagesiART pretén demostrar la bellesa natural de l’art de l’agricultura transformant les escenes quotidianes en obres que conviden a reflexionar sobre la interacció entre la pagesia i la natura. En aquest sentit, Sarrat comenta que li agradaria portar el projecte als centres educatius. “Per exemple, a la Caparella es fa un cicle de fotografia i crec que pot ser interessant que els alumnes puguin conèixer la iniciativa i veure el món agrícola des d’una perspectiva diferent. Cada vegada hi ha menys persones que volen treballar al camp i és un actiu important per a Lleida. En aquest sentit, la iniciativa artística pot servir per atreure els joves al camp”, indica Sarrat.

Objectiu. Les imatges tenen la finalitat d’explicar històries profundes basant-se en la dedicació i l’atenció minuciosa dels processos del camp@ELOYSARRAT

Eloy Sarrat, nascut a Lleida, es va aficionar a la fotografia farà uns anys, essent actualment el president de l’Associació d’Amics de la foto de Lleida i membre de la Federació Catalana de Fotografia. La seva participació en un taller sobre la tècnica pictòrica va ser la font d’inspiració per portar a terme el seu projecte PagesiART, el qual va començar a treballar a principis del 2023. “Vaig pensar que havia de fer alguna cosa dels pagesos i vaig estar treballant durant un any i mig en la iniciativa, amb el propòsit de transmetre en fotografies tots els moments més importants per a ells”, recorda. La seva primera exposició va tenir lloc a mitjan 2024 i preveu continuar recorrent diferents espais del territori.