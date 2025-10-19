Empat meritori del Mollerussa al camp del líder (1-1)
El Mollerussa treu un punt meritori de la seva visita al Municipal de Badalona (1-1), gràcies al gol de Lamin Juwara, que ha estat un dels jugadors destacats del Mollerussa, que encadena cinc empats i dues derrotes en aquest inici de la temporada dels del Pla d’Urgell.
El duel ha començat amb un Badalona, que arribava al partit com a líder del campionat al grup cinquè de la Tercera RFEF, avisava primer amb diverses ocasions durant els primers 10 minuts. Entre les aproximacions, una rematada d’un jugador del Badalona que s’estavellava al pal.
El Mollerussa intentava fer la rèplica jugant per bandes amb Lamin Juwara i Julen Vilarrasa com a jugadors més actius en atac, i que als minuts 15 i 24 tornarien a arribar amb perill a l’àrea de Juan Carlos Azón, porter del Badalona.
Al minut 20, el porter dels del Pla d’Urgell, Albert Batalla es feia mal al genoll però el porter balaguerí podia continuar al partit, i a mesura que avançaven els minuts, el porter dels de Kiku Parcerisas esdevindria clau per al seu equip.
Abans del descans, Eric Pimentel rematava de xilena, en una jugada en què el davanter del Badalona no trobaria porteria.
En l’inici de la segona part ho tornava a intentar el Badalona, però Batalla evidenciava el seu bon moment de forma per a evitar el gol dels locals.
Mentrestant, abans de l’hora de joc Oscar Dueso tenia a prop el 0-1, però el davanter del Mollerussa, que més tard remataria desviat, no arribava a definir una pilota al segon pal, i Lamin Juwara es quedava en fora de joc quan encarava dins l’àrea del Badalona en una arribada posterior dels del Pla d’Urgell, que a mesura que passaven els minuts es trobava més còmode al Municipal de Badalona i això es reflectia amb el seu joc.
Un cop superada l’hora de joc, el Mollerussa sacsejava la banqueta: al minut 64 entraven Unai per Julen, i més tard ho farien Uriel Sabat i Miquel Graells per Lamin i Dueso, i Coll i Echeverría per Scuri i Canillo.
Al minut 76, el mateix Lamin Juwara, que demostrava en una nova oportunitat el seu moment de confiança, pràcticament fa el primer gol del Mollerussa, en una rematada de cap del davanter lleidatà, què rebia una bona centrada de Marc Scuri.
A les acaballes del duel arribaven els gols. El Badalona feia l’un a zero amb un gol d’Óscar Gómez que sorprenia als mollerussencs, tenint en compte que els de Kiku Parcerisas estaven sent millors que els locals en aquells minuts de partit.
Però, tan sols tres minuts després, arribava Lamin Juwara per fer l’empat i donar un punt d’or del Mollerussa al camp del líder de la categoria.
Abans del final, el Mollerussa ha tingut una ocasió per fer l’1-2, en l’última jugada del partit, en què Unai Jodar, que havia entrat al segon temps substituint Julen Vilarrasa, buscava un xut que rebutjava la defensa escapulada.
El Mollerussa rebrà diumenge vinent (12:00) al Cornellà al Municipal d’Esports de Mollerussa, en la cerca de la primera victòria del curs davant l’actual quart classificat de la categoria.