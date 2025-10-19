L’AEM estrena el caseller de victòries davant de l’Oviedo (0-1)
Una gran feina defensiva permet a l’AEM sumar la primera victòria
L'AEM suma la seva primera victòria de la temporada davant l'Oviedo (0-1) en un partit molt intens, marcat per la gran feina defesiva de les lleidatanes.
El partit ha iniciat amb un AEM que ha disposat de diverses ocasions. El primer ha arribat amb un xut de Marta Charle al minut 5. Instants més tard, Evelyn ha superat a la portera rival i s’ha trobat sola davant de la porteria, malgrat això, la davantera canària no ha aconseguit anotar. Però l’Oviedo no s’ha quedat amb els braços plegats i Auñón ha intentat batre a Lucía Alba i, aquesta, ha realitzat una gran aturada. A partir de l’equador de la primera meitat, el partit ha estat dominat pel conjunt asturià amb diverses oportunitats que ha salvat la portera del conjunt lleidatà.
La segona part ha començat amb el domini de la pilota i de les ocasions per part del conjunt local. El tècnic de l’AEM, Miquel Seuma, ha introduït diversos canvis per intentar revertir aquest constant atac del conjunt d’Oviedo. Malgrat tot, ha estat el conjunt que avui anava de blau qui ha disposat dels xuts per trencar la igualada. Però quan tot semblava acabat, Carlota Acín, amb una gran jugada personal, ha aconseguit batre la portera rival i posant el 0-1 en el marcador.
Amb aquesta victòria, l’AEM suma 5 punts i escala un lloc a la classificació, puja fins al 13è lloc. La setmana vinent tornarà cap al Camp d’Esports per enfrontar-se al Betis.