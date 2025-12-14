L’AEM assalta el Tajonar per primer cop a la història (1-2)
Una Evelyn imperial acosta a l’AEM a la salvació
L’AEM s’ha imposat a l'Osasuna en un partit intens, amb Evelyn com a gran protagonista. Les lleidatanes s’han avançat molt aviat, han resistit l’empat local de penal i, tot i el domini navarrès, han sabut esperar el seu moment. A la segona part, una centrada de María Lara ha permès a Evelyn segellar el triomf, mentre l’equip ha defensat amb solidesa l’avantatge fins al final.
El partit ha iniciat amb un gol rapidíssim de l’AEM amb Evelyn batent la portera rival al minut 3 (0-1). Però instants després, l’àrbitra ha xiulat la pena màxima per les mans d’una defensora aemista. Urzainqui l’ha transformat (1-1). El matx ha estat dominat per l’Osasuna, tot i que l’AEM ha estat buscant les seues ocasions mitjançant la pilota aturada, amb les rematades de Vero. La primera meitat ha acabat sense moltes més ocasions.
La segona meitat ha començat amb el canvi de María Lara per Marta Charle. La mateixa jugadora que ha entrat instants abans, al minut 60, ha posat una centrada des de la banda esquerra perquè Evelyn rematés a plaer i, per tant, ha anotat l’1-2. Poques coses més han passat, ja que Ruben López ha aconseguit aguantar el resultat amb els canvis realitzats.
Amb aquesta victòria, l’AEM marxa a l’aturada nadalenca amb més aire i, durant Nadal, no dormirà a l'última posició de la categoria.