El Hiopos Lleida atropella al Gran Canària per sumar la setena victòria (50-68)
Els lleidatans han aprofitat una anotació ridícula dels canaris per dominar l'electrònic de principi a fi
El Hiopos Lleida s'ha imposat a un desastrós Gran Canaria en atac i s'ha emportat la victòria a domicili (50-68). El partit ha començat de la millor manera possible gràcies a la defensa lleidatana i el desencert de l'equip canari, que tan sols ha anotat 4 punts en tot el primer quart. Tot i això, el Hiopos Lleida no ho ha aprofitat per trencar el partit i s'ha arribat amb un pobre 4-16 al final del quart.
Els canaris han millorat a l'inici del segon quart amb un parcial de 6-0, en aquells minuts de dubtes ha aparegut el lideratge de Walden i Shurna des del triple per tornar a donar un coixí als lleidatans. Un últim parcial dels locals ha deixat un 23-29 al descans que quedava curt pel que s'havia vist a la pista.
Després del pas per vestidors, el Hiopos Lleida ha sortit, de nou, deixant sense anotar durant els tres primers minuts als rivals i sumant un 0-7 de parcial. De la mà de Kur Kuath, Gran Canària ha tornat a situar amb un 7-1 de parcial un perillós 32-39. Per acabar el quart, un triple de Mikel Sanz i una cistella d'Agada han deixat un 32-44.
A l'últim quart, els lleidatans han sentenciat ràpidament el partit amb Batemon apareixent en atac per tancar la setena victòria. El públic local ha xiulat al seu equip i han aplaudit Shurna, exjugador dels canaris, en un partit molt seriós dels lleidatans i que ha acabat 50-68.