Important i sofrida victòria del Mollerussa contra un gran Manresa (2-1)
Els del Pla d'Urgell s'emporten els tres punts gràcies a un partit molt seriós i als gols de Dueso i Franki
El Mollerussa ha guanyat al Municipal per 2 gols a 1 davant del Manresa. Primer partit de la segona volta amb un Mollerussa que s’ha enfrontat a un gran Manresa, que ha començat sent superior quant a joc, tot i que els de Cazorla s’han anat refent i demostrant el seu futbol. Tant és així, que al minut 21, després d’una gran jugada de Scuri per banda dreta, ha trobat a Dueso dins l’àrea que, d’esperó, ha posat l’1 a 0 (21’). Tan sols tres minuts després, i amb un molt bon joc dels de Cazorla, entre Lamin i Guillem Porta han robat la pilota a tres quarts de camp i el ‘10’ local ha donat una assistència en què Franki no ha fallat davant del porter Pulido (24’).
El Manresa, però, ha remat per superar el gran joc que estava demostrant el Mollerussa. Al minut 33, amb una centrada de córner, Matheus, qui té un gran joc aeri, ha rematat de cap i en el rebot s’hi trobava Aleix Díaz, qui no ha perdonat davant de Pepo, sense que aquest últim hi hagi pogut fer res. El Mollerussa ha acabat la primera meitat traient aigües de la barca per no encaixar el segon tot i que n’han tingut dues de seguides que han anat al pal, amb una rematada de cap de Dueso i un rebot de la defensa manresana. El col·legiat Moreno Martínez ha indicat camí a vestuaris passat el temps afegit i amb victòria momentània del Molle.
A la represa, el guió ha sigut diferent: el Manresa ha sortit a per totes, dominant els segons 45 minuts de cap a peus. Pepo ha hagut de salvar els mobles en diverses ocasions, i entre ell i els pals el Mollerussa ha aconseguit emportar-se els tres punts contra tot un Manresa, que té molts números d’estar en el play-off d’ascens a final de temporada. La segona meitat s’ha disputat majoritàriament en camp del Mollerussa, però amb suor i esforç han aconseguit no encaixar i endur-se el partit.
Els minuts finals han sigut d’infart, amb el Manresa intentant tot el possible i el Mollerussa deixant-se la pell per aconseguir un triomf importantíssim, que així ha acabat sent.
Els de Cazorla sumen tres punts molt importants i es col·loquen en catorzena posició, a l’espera del que faci l’Europa B aquesta tarda al camp del Vilassar de Mar (18:45 h) i el Lleida CF, al Camp d’Esports davant el Can Vidalet (17:00 h). El Mollerussa ja se centra amb L’Hospitalet, partit que tindrà lloc el proper diumenge 25 de gener a les 12:00 h a terres barcelonines.