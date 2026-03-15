Derrota injusta del Mollerussa davant del San Cristóbal (0-1)
La poca efectivitat ha passat factura als del Pla d’Urgell
El partit ha estat igualat, amb anades i vingudes dels dos equips, però amb moltes més ocasions per al Mollerussa. A la primera part han generat diverses oportunitats clares amb Jofre, Diaby i les desmarcades de Scuri i Alpha, però no han aconseguit marcar. A l’últim minut abans del descans, Mehdi ha comès penal sobre Konu, però Pepo Campanera ha aturat el llançament. A la segona part el joc ha seguit un guió similar, amb els dos equips buscant l’esquena del rival. El Mollerussa ha insistit amb centrades de Scuri i rematades de Jofre, però sense encert. En una acció aïllada, al segon córner del San Cristóbal, Pol Canillo ha marcat en pròpia porteria (0-1). Tot i els intents finals dels locals, el Mollerussa no ha pogut empatar i ha acabat perdent el partit.
El partit ha començat amb diverses anades i vingudes per part d’ambdós equips, sent el Mollerussa qui ha gaudit de les ocasions més clares, com una retallada de Jofre, amb el porter ja superat, però que ha tret Olmo sota pals. Han estat els del Pla d’Urgell els que han anat creant perill a l’àrea rival, amb desmarcades de Scuri i Alpha i amb les rematades de Jofre i Diaby. A l’últim minut, Mehdi ha comès penal sobre Konu i, Pepo Campanera, s’ha vestit de gala, i li ha aturat el llançament a Olmo.
La segona part ha iniciat d’una manera molt similar a la primera, amb els dos equips evitant el domini al mig del camp i jugant a buscar l’esquena del rival. A mesura que han anat passant els minuts, els del Pla d’Urgell s’han bolcat a l’atac i amb les centrades de Scuri i les rematades de Jofre han estat portant bojos a la defensa egarenca. Malgrat tot, la efectivitat dels locals no ha estat prou encertada ja que s’ha anat mantenint l’empat a zero. En una acció aïllada, en el primer servei de cantonada del San Cristóbal, Pol Canillo ha posat malament el cap i ha anotat en pròpia porta (0-1). Els de Cazorla no s’han rendit i han seguit buscant el gol mitjançant la pilota aturada. Finalment, tot i intentar-ho de totes les maneres possibles, els mollerussencs no han trobat el camí del gol i han acabat derrotats.
Amb aquesta derrota, el Mollerussa segueix fora del descens, però veu retallat la distància amb les posicions perilloses a només un punt. La setmana vinent els de Cazorla viatjaran a Can Vidalet diumenge a les 12.00.