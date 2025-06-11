Lleida TV obre procés de selecció per incorporar un realitzador
El canal televisiu lleidatà busca un professional amb experiència en la coordinació i realització tècnica de programes en directe i gravats per sumar-se al seu equip
La cadena de televisió Lleida TV ha iniciat la cerca d'un realitzador o realitzadora per incorporar al seu equip de professionals. El mitjà audiovisual, referent informatiu a les comarques lleidatanes, requereix una persona amb experiència demostrable en el sector i capacitat per treballar en un entorn dinàmic on predominen les emissions en directe.
Segons detalla l'oferta publicada, el candidat haurà d'assumir tasques de coordinació i realització tècnica tant de programes en directe com gravats, a més de la supervisió del senyal d'àudio i vídeo durant les emissions. També se li demanarà col·laboració activa amb els equips de producció, redacció i tècnic, així com l'aportació de propostes creatives per millorar visualment els continguts.
Requisits i competències sol·licitades
Entre els requisits imprescindibles, Lleida TV demana experiència prèvia en el càrrec, coneixements avançats dels sistemes de producció i realització televisiva (triatge de càmeres, control de realització, intercom), i capacitat per treballar sota pressió, especialment en emissions en directe. Es valoraran positivament els coneixements en programari d'edició i disseny gràfic, així com formació específica en comunicació audiovisual o disciplines similars.
Condicions laborals i procés de selecció
El mitjà ofereix la incorporació a un entorn professional consolidat i de referència al territori lleidatà, en un ambient col·laboratiu i creatiu. Les condicions laborals s'ajustaran segons l'experiència i vàlua del candidat seleccionat. Els interessats han d'enviar el seu currículum a l'adreça electrònica borsadetreball@segre.com, especificant a l'assumpte "Candidatura realitzador/a Lleida TV".