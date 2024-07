La 'nova' Prat de la Riba de Lleida tindrà carril bici en els dos sentits i petites places en encreuaments

Les obres de reforma de l’avinguda Prat de la Riba entre Ricard Viñes i Príncep de Viana per vianalitzar-la més començaran la setmana que ve, es faran en dos fases i comportaran l’habilitació d’un carril bici en cada sentit. Aquesta serà una de les principals novetats que comportarà aquesta actuació, que forma part del paquet de projectes que han rebut finançament dels fons europeus per crear nous eixos per als vianants, per a bicicletes i transport públic, que també inclouen la posada en marxa d’una Zona de Baixes Emissions i la compra d’autobusos elèctrics.

Pel que fa als vianants, el principal canvi serà que la vorera de baixada cap a Príncep de Viana serà gairebé 4 metres més ampla i tindrà zones enjardinades i petites places als encreuaments amb altres carrers. La vorera de pujada quedarà igual. També hi haurà plataformes elevades en tots els passos de vianants situats en cruïlles, amb la finalitat de reforçar-ne la prioritat. A nivell del transport públic, el carril per a autobusos i taxis tindrà continuïtat en tot aquest tram de l’avinguda i hi haurà noves plataformes d’accés al bus.

L’ampliació de la vorera, el carril bici i el carril bus faran que de baixada només quedi un carril destinat a la resta de vehicles. A la calçada en sentit cap a Ricard Viñes, a més del carril bici hi haurà aparcaments en bateria i dos carrils de circulació.Les obres van ser adjudicades a l’empresa Acsa Obras e Infraestructuras, del grup Sorigué, per un total de 1.259.399,69 euros, IVA inclòs, i es preveu que durin sis mesos. S’executaran en dos fases, la primera entre Príncep de Viana i Alcalde Porqueres i la segona, entre aquest carrer i Ricard Viñes.

Els treballs obligaran a fer talls puntals del trànsit, per a la qual cosa s’habilitaran itineraris alternatius, així com suprimir aparcaments i traslladar temporalment parades de taxis i d’autobús.La Paeria de Lleida va iniciar fa uns dies la reforma de rambla d’Aragó, que va ser el primer projecte adjudicat juntament amb el de Prat de la Riba. També començaran ben aviat les obres d’altres projectes ja contractats: l’eix per als vianants i per a bicicletes d’accés al polígon El Segre, el carril bici que connectarà el barri de Balàfia amb l’institut Manuel de Montsuar, el de passeig de Ronda i la conversió en zona de vianants de tres àrees a Vallcalent, Escorxador i el carrer Girona a Pardinyes.