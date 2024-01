La conductora morta dissabte en un accident al Camí de Montcada de Lleida era de Castellbisbal

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La conductora que va morir dissabte a la tarda al xocar dos cotxes de manera frontal i per causes que encara s’investiguen al Camí de Montcada, a prop del restaurant La Dolceta a Lleida, era de Castellbisbal, segons informa Món Terrassa. Es tracta d’E.N.A., de 48 anys, i és la primera víctima mortal per accident de trànsit a les carreteres lleidatanes aquest 2024. La conductora de l’altre vehicle implicat en l’accident, que viatjava sola, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova després de ser rescatada pels Bombers en estat menys greu.