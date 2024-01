La concertada diu que Educació no cobreix ni les nòmines dels docents

“El Govern cobreix aproximadament el 80% de les nòmines dels docents, però només el 40% de les despeses d’una escola concertada, com els subministraments o el personal de secretaria.” Ho va afirmar Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), ahir en la segona jornada d’escoles concertades de Lleida que es va celebrar a l’auditori Enric Granados amb més de 500 persones. “Volem que les famílies no hagin de pagar la part que no cobreixen les administracions, com succeeix en l’atenció sanitària”, va afegir amb referència que “totes les persones poden anar a qualsevol hospital o CAP sense saber si és públic o concertat i reben el mateix tractament gratis”.

Per la seua part, el vicepresident de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya (CCAEC), Josep Ragull, va afirmar que els centres concertats “tenim pràcticament el mateix nombre d’alumnes vulnerables, però no comptem amb els mateixos recursos que arriben als públics, on també en falten”. Sobre aquest fet, Ruiz va detallar que ambdós sistemes compten amb aproximadament un 14% d’alumnes vulnerables.

“Els resultats de l’últim informe PISA indiquen que estem per sobre de la mitjana de l’OCDE i de la Unió Europea”, va defensar Ruiz. Sobre això, la directora d’un centre concertat de la ciutat va afegir que “la sisena hora diària que financen les famílies fa que tinguem resultats per sobre de la mitjana catalana”.

Ruiz també va lamentar que “les famílies més vulnerables són les que han vist més restringida la possibilitat d’escollir escola” i que els alumnes que s’han de desplaçar més pateixen una taxa d’abandó escolar més gran. Finalment, Ragull va valorar que “cada centre ha de tenir autonomia” per regular l’ús dels mòbils.