Denunciades 30 presumptes negligències mèdiques a Lleida l’any passat

El Defensor del Pacient va rebre l’any passat un total de trenta denúncies per presumptes negligències mèdiques en centres sanitaris de Lleida, set menys que les registrades el 2022. De fet, és la xifra més baixa dels últims cinc anys, ja que el 2021 van ser 43; 40 el 2020; 52 el 2019; i 68 el 2018. Lleida és la demarcació amb menys denúncies. Barcelona en va registrar 1.199, Tarragona 129 i Girona, 48. Segons la memòria de l’entitat, en el conjunt de Catalunya va rebre 1.406 denúncies per males actuacions sanitàries, de les quals 68 van ser per mort. El global de queixes ha descendit un 13% respecte a l’exercici anterior i és també la xifra més baixa des que l’associació obté aquestes dades.

Les llistes d’espera continuen sent el principal motiu de reclamació, seguides de les dels serveis d’urgències, cirurgia general, ginecologia i traumatologia. Segons l’entitat, Catalunya és el segon territori amb més pacients que esperen una cirurgia, amb 172.027, fet que en suposa 6.475 més que l’any 2022. L’espera mitjana és de 131 dies, vint menys. Apunta que és la comunitat amb una demora més gran per a visites al metge de família, que poden arribar fins als 15-20 dies, i alerta que es dispara quan la cita és amb l’especialista, amb fins a 8 mesos per a Traumatologia.