Reclamen millorar una intersecció de Pardinyes

Veïns de Pardinyes reclamen que la Paeria millori la seguretat viària en la intersecció entre l’avinguda Prat de la Riba i el carrer Corregidor Escofet –conegut popularment com rambla de Pardinyes–. Afirmen que “és un encreuament complicat pels excessos de velocitat i girs prohibits per senyalització”. Afirmen que una comunitat de veïns “ha remogut cel i terra amb l’anterior ajuntament i l’actual per posar solucions a les problemàtiques que genera aquesta intersecció”. Asseguren que han proposat mesures com per exemple passos elevats o fer una rotonda “però les solucions no venen i cada vegada hi ha més accidents”. Un dels últims sinistres es va produir dissabte passat.