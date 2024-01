Art i projectes socials

detail.info.publicated J. B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Visita a l'exposició. Juan Zamora, la reina Letícia, Ana Vallés, la ministra Diana Morant i l'alcalde, Fèlix Larrosa, a l'exposició a la Fundació Sorigué. - AMADO FORROLLA

Abans de participar en el Tour del Talent de la Fundació Princesa de Girona, la reina Letícia va visitar la seu de la Fundació Sorigué per conèixer de primera mà les activitats artístiques i els projectes socials que impulsa l’entitat lleidatana. Letícia no es va perdre l’exposició actual, La vida en emergència, de l’artista madrileny Juan Zamora, que des de la seua inauguració el mes de febrer de l’any passat ha rebut més de 6.300 visitants i que ha estat prorrogada fins al proper 22 de març.

Zamora, guanyador el 2017 d’un dels premis de la Fundació Princesa de Girona, és l’autor d’una singular proposta entorn de la sostenibilitat mediambiental a través de diferents formats i llenguatges artístics en la qual navega entre les dos accepcions del terme emergència: d’una banda, la situació de perill que requereix una acció immediata i, per una altra, allò que naix, que emergeix. Letícia va recórrer l’exposició acompanyada de l’artista i de la presidenta del Grup Sorigué, Ana Vallés, que va destacar que “el treball artístic de Zamora està molt connectat amb el nostre pla estratègic entorn de la sostenibilitat del medi ambient”. En aquest sentit, va afegir que La vida en emergència “representa també un cant a la vida, d’esperança cap al futur”.Tot seguit, la reina es va interessar pels projectes socials de la Fundació Sorigué a través de quatre iniciatives en els àmbits de l’educació, la inclusió i inserció social i l’alimentació. Així, el regidor de Joventut de la Paeria, Xavier Blanco, i el director de l’Escola de Jardineria, Oriol Arnau, li van presentar el projecte d’educació i igualtat d’oportunitats d’aquest centre destinat a persones amb discapacitat intel·lectual per promoure la seua integració social i laboral, i pel qual han passat uns 500 alumnes des de la seua posada en marxa a finals dels anys 80.Per la seua part, la historiadora de l’art María Jesús Oteiza, responsable del projecte Art, emoció i inclusió per a adults en risc d’exclusió, va explicar a la reina que “utilitzem l’art com a eina per a la inclusió social, sortint a visitar museus i exposicions per després treballar i enfortir al taller l’autoconeixement i les emocions”.Així mateix, el responsable del Centre Educatiu El Segre, Carles Hernández, li va detallar el projecte de formació en inserció que impulsen a través d’un taller creatiu en impremta per fomentar el treball col·lectiu en joves en situació d’internament. Finalment, Irache Mena, del Banc dels Aliments de Lleida, la va informar de les accions que impulsen destinades a persones en situació de precarietat alimentària.

D’altra banda, el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, va remarcar la celebració a Lleida d’un esdeveniment amb què “busquem talent al món de l’art, la ciència o l’empresa per convertir-lo en referent per als joves a Espanya”. El director general de la fundació gironina, Salvador Tasqué, es va mostrar “content per començar el Tour a Lleida, amb més de 4.000 joves inscrits en les jornades.”

El ghanès Umar, premiat el 2022

El ghanès Ousman Umar va emprendre amb només 13 anys el seu viatge a Europa buscant un futur millor en una dura croada de quatre anys. Ahir, aquest fundador de l’ONG educativa Nasco Feeding Minds i premi Princesa de Girona social 2022, va explicar a la Llotja la seua experiència inspiradora d’esforç i tenacitat.

Setanta guardons de talent extraordinari

El president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, va destacar la tasca dels prop de 70 premiats en els guardons impulsats per aquesta entitat al llarg dels anys, tots “amb un talent extraordinari”.

Cites avui a Ilerna, Escola del Treball i UdL

La 3a jornada del Tour del Talent comptarà avui amb una visita al centre Ilerna de guardonats amb els premis Princesa de Girona (10.15 h), una fira a l’Escola del Treball de contactes entre joves i empreses (11.30) i una conferència a l’auditori de Cappont de la Universitat de Lleida de l’emprenedor Josep Coll, cofundador de Repscan (18.00). També visites guiades a l’exposició de la Fundació Sorigué (16.30) i a la Casa dels Gegants (17.00).

L’artista assegura que “guanyar el premi em va obrir moltes portes”

L’artista Juan Zamora (Madrid, 1982) va explicar a la reina Letícia en una ràpida visita a l’exposició La vida en emergència “com tracta els valors de la sostenibilitat mediambiental des de la poètica de l’art”. En aquest sentit, Zamora va afegir que “hi ha possibilitats des del món de l’art de resoldre problemes ecològics”. Llicenciat en Belles Arts per la Complutense de Madrid, Zamora va rebre el 2006 el premi ABC d’art i, el 2017, el Princesa de Girona de les arts. El creador madrileny va assegurar que “guanyar aquesta distinció em va obrir moltes portes i em va donar, sobretot, el reconeixement com a artista establert”. La Fundació Sorigué compta amb obra seua ja des del 2009.