Educació cessa el lleidatà Carles Vega com a president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

La consellera d’Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha designat el director general d’Innovació, Digitalització i Currículum, Joan Cuevas, com a president transitori del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (Csase), rellevant al fins ara president el lleidatà Carles Vega, que ocupava el càrrec des del 2021.

Ho fa per "iniciar la transició" del Csase cap a la nova Agència d’Avaluació i Prospectiva del Sistema Educatiu, i Cuevas serà el president transitori fins que es constitueixi el nou organisme, ha informat la Conselleria en un comunicat aquest dimecres. Aquesta transició està previst que es dugui a terme en un termini d’entre 3 i 5 mesos i per "poder garantir el funcionament del Csase com la transició a la nova agència", i s’han creat dos noves comissions: una d’operativa i una d’estratègica.

El cessament de Carles Vega, que va ser delegat del departament a Lleida, es produeix després dels mals resultats dels alumnes catalans a l’informe PISA.