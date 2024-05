Així afecta el bloqueig de la Diputació d'Osca al Congost de Mont-rebei, joia del turisme a Lleida

Des de l'inici d'aquesta legislatura, després de les eleccions municipals que van tenir lloc fa un any, la Diputació d'Osca manté bloquejats quatre programes que afecten els municipis de la zona limítrofa entre aquesta província i la de Lleida.

Un dels projectes que es troben aturats és el relacionat amb la ramaderia intensiva i el pastoralisme. Les diputacions de Lleida, Osca i el Govern de Navarra van acordar coordinar-se per dissenyar una estratègia de fixació de població mitjançant aquests dos eixos en les zones de muntanya.

Un altre projecte afecta el manteniment de l'actuació coordinada sobre el desenvolupament de l'A-14 i l'N-230. Fa més de dos anys que el Ministeri de Transports es va comprometre a escoltar el territori per desenvolupar aquestes infraestructures, amb les diputacions com a canalitzadores de les propostes rurals. També està pendent reprendre el treball entorn de la Cèl·lula d’Innovació Rural Pirineu-Aran amb l'objectiu de retenir talent i població i de dinamitzar el sistema productiu.

El quart projecte en suspens afecta el Congost de Mont-rebei i la gestió administrativa de l'espai fluvial, un paratge natural situat a la vall de la Noguera Ribagorçana entre Catalunya i Aragó amb gran atractiu turístic que cada any es visitat per més persones.

Aquesta gestió es realitza a través d'una comissió de seguiment de la qual formen part les diputacions de Lleida i Osca i que treballa per establir una estratègia d’actuació i gestió integral de l’entorn de l’embassament de Canelles i del congost de Mont-rebei. En les reunions d'aquesta comissió s'hi tracten aspectes tan rellevants com regular els usos de navegació i el nombre i tipus d'embarcacions que haurien de circular al congost i el pantà de Canelles.

En aquests moments, a causa del baix nivell d'aigua de l'embassament (28%), la navegació no està permesa. La funció d'aquesta comissió es autoritzar-la, si s'escau, quan el pantà de Canelles superi el 50% de la seua capacitat, així com regular el tipus (amb motor o sense, per exemple ) i nombre d'embarcacions (algun any se n'ha hagut de limitar la xifra, davant l'elevada afluència) que podrien circular per les aigües d'aquest paratge. Si la comissió de seguiment de la qual formen part les dues diputacions no es reuneix, aquestes decisions estan en l'aire.

En els darrers dotze mesos, els responsables de la corporació oscenca han desatès sis vegades les trucades dels seus homòlegs lleidatans per reprendre la gestió de projectes conjunts. Fonts de la Diputació de Lleida subratllen la necessitat de treballar de manera conjunta.

El nou equip de govern d'Osca, presidit per Isaac Claver, no ha mostrat interès en aquests temes, tot i les relacions econòmiques i culturals entre ambdues regions. El tema va sorgir a l'últim ple de la Diputació de Lleida, on Marc Solanes va criticar Joan Talarn per no haver contactat amb Osca. Talarn va respondre que la Diputació d’Osca no respon.