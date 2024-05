Quan es podrà navegar per l'espectacular congost de Mont-rebei, joia natural de Lleida?

El congost de Mont-rebei, a la vall de la Noguera Ribagorçana entre Catalunya i Aragó (Àger i Viacamp), és una de les joies del turisme de la província de Lleida que rep centenars de visitants cada setmana, milers al cap de l'any. A través del seu recorregut els senderistes poden recorrer un dels paisatges més impressionants de Catalunya. Amb vistes panoràmiques i un pont penjant que separa les províncies d'Osca i Lleida, aquesta ruta és perfecta per a totes les edats.

Té dos atractius actius principals, caminar per la roca excavada de les seves altes parets i moure's per la zona més salvatge i natural del paratge, i la segona és navegar per les aigües del pantà de Canelles, passant pels peus del gran i estret congost. Actualment, i a causa del baix nivell d'aigua del pantà (28%), la navegació no està permesa.

Persones caminant per les parets del Congost de Mont-rebeiFrancesc Muntada i Sagrado

Turistes cada cap de setmana

Que el pantà de Canelles tingui poca aigua no impedeix que cada cap de setmana els passadissos de les parets del congost s'omplin de visitants. Fa pocs dies SEGRE informava que les reserves del pàrquing de la Masieta, a Sant Esteve de la Sarga estaven complertes per a tot el cap de setmana.

L'afluència de gent no es dona en les activitats aquàtiques. Gairebé la totalitat de les firmes que durant anys han explotat turísticament les aigües d’aquest embassament porten dos temporades sense organitzar activitats aquàtiques a Canelles.

Escales per les parets del Congost de Mont-rebeiSEGRE

El principal motiu és que fins que el pantà no assoleixi un cert percentatge d'aigua embassada no es podrà permetre. Aquesta línia la marca el 50% de la capacitat del pantà de Canelles, que en aquests moments es troba al 28% del que pot assumir, un total de 679 hectòmetres cúbics. Actualment, amb els seus gairebé 190 no permet la navegació.

Navegants per Mont-rebeiSEGRE

Es tracta d'una xifra baixa, però més alta que en el període més extrem de sequera a la conca de la Ribagorçana, el juliol de l'any passat, quan el pantà oferia una imatge desoladora i amb només el 14% d'aigua, la meitat que l'aigua que té actualment. Així ho vam retratar a SEGRE.

Si mirem amunt i avall, en tota la conca de la Ribagorçana hi veurem motius d'esperança. Fa just un any els tres pantans tenien 350 hectòmetres cúbics d'aigua, el 32%, i avui, un any després, l'aigua d'aquesta conca ja supera el 50% de la seva capacitat, just quan comença a entrar aigua del desglaç a les cotes més altes.

El pantà d'Escales, més amunt que Canelles, té el 94% de la seva capacitat. I Santa Anna supera el 86%.