Larrosa diu que les notícies de Ciutat Jardí com el barri més ric han atret els lladres

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La comissió bilateral de Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d’Esquadra s’ha reunit aquest dimecres al matí per analitzar l’increment d’assalts en cases de la zona de Ciutat Jardí. L'alcalde, Fèlix Larrosa, en declaracions als mitjans de comunicació, ha explicat que s’han incrementat la vigilància i els controls, "però sembla que no és suficient". Larrosa ha afirmat que "de vegades les notícies que apareixen als diaris no ajuden" i, malgrat ha negat la responsabilitat dels periodistes en l’augment de robatoris, ha assegurat que l’anunci de Ciutat Jardí com una de les zones més riques d’Espanya ha comportat que els lladres hagin posat el focus en aquest barri.

Respecte a l’assalt de dilluns en un habitatge del carrer Arquitecte Ignasi Miquel, en el qual els delinqüents van tancar els propietaris, tal com ha avançat avui SEGRE, s’han produït intents similars i fins i tot els lladres de l’últim assalt haurien intentat entrar en una segona casa, segons l’alcalde. "Em preocupa la intensitat i no vull que vagi a més, hem de prendre mesures preventives", ha afegit Larrosa.

Des de l’ajuntament han animat que persones o comerços que hagin tingut incidents ho denunciïn per poder "ajudar a configurar el model policial que estimem per a la ciutat". En aquest sentit, està previst que la setmana que ve es disposi de la primera proposta del nou model de pla local de seguretat encarregat pel consistori.