Antropòlegs catalans, per la diversitat cultural

Més de 400 antropòlegs participen des d’ahir i fins divendres en el tercer Congrés Català d’Antropologia, que malgrat que té lloc a la UdL va celebrar ahir a la tarda l’acte d’inauguració oficial a la Canonja de la Seu Vella. Albert Roca, professor de la UdL i un dels responsables de l’organització, va explicar que la taula inaugural es va centrar en les fronteres com a lloc de contacte entre persones i cultures diferents, precisant que no aborden aquest terme com un límit administratiu. “A Lleida i Ponent podem compartir experiències del que ha passat en el nostre teixit social amb l’arribada de gent de molts llocs que ara és estructuralment necessària”, va indicar. “Seria interessant que ens coneguéssim en lloc d’intentar canviar l’altre”, va assenyalar, advocant per “reaccionar” davant de “la recuperació de la presència pública d’ideologies racistes i xenòfobes”. Roca va afirmar que un dels reptes del congrés és buscar sinergies entre tots els camps en els quals treballen els antropòlegs, com per exemple universitats, museus o serveis culturals o migratoris, i va reivindicar que “l’antropologia sempre suma i mai resta”.