El lleidatà Carles Vega, primer càrrec cessat pel fiasco de l'últim PISA

El departament d’Educació va cessar ahir el lleidatà Carles Vega com a president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE), en la que és la primera destitució arran dels mals resultats dels alumnes catalans a l’últim informe PISA. Precisament, el dia que es va presentar aquest informe Vega va atribuir aquests resultats al fet que a la mostra utilitzada hi havia una sobrerepresentació d’alumnes immigrants. Hores després, la conselleria va fer marxa enrere i va admetre que era correcta. Malgrat que el secretari de Polítiques Educatives, Ignasi Garcia Plata, havia secundat inicialment la interpretació de Vega, la consellera d’Educació, Anna Simó, va assegurar en una entrevista el 15 de gener a El País que va ser aquest el que va donar aquesta versió errònia quan l’ens que fins ara presidia havia validat la mostra.

Vega serà substituït per l’actual director general d’Innovació, Digitalització i Currículum, Joan Cuevas. Educació va precisar que serà el president transitori del CSASE fins que es constitueixi la nova Agència d’Avaluació i Prospectiva del Sistema Educatiu. Està previst que aquesta transició duri entre 3 i 5 mesos.Vega ocupava el càrrec des del setembre del 2021 i, segons El País, ja estava a l’ull de l’huracà per diverses qüestions. La primera va ocórrer l’any 2022, quan no va presentar públicament els resultats de les proves de competències d’ESO i es van acabar publicant a la pàgina web d’Educació. Les de primària sí es van presentar, però amb molta demora. I l’octubre passat va presentar els resultats de primària i ESO del curs 2022-23 sense facilitar els de la prova oral en castellà i català, que era la primera vegada que es feien.Vega també ha estat delegat d’Educació i d’Acció Social a Lleida, així com regidor d’ERC a la Paeria en dos etapes.

El PP farà una selectivitat única on governi

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar ahir el compromís del seu partit per impulsar una nova selectivitat, oficialment anomenada EBAU, “comuna en continguts, criteris de correcció i data de celebració” en les comunitats autònomes en les quals governa i va precisar que espera que pugui aplicar-se a partir del curs vinent. “No té sentit tenir disset proves per accedir al mateix sistema universitari, com tampoc no en té abaixar el nivell quan del que es tracta és avançar en la igualtat d’oportunitats” va assenyala Feijóo. El ministeri d’Educació va respondre al dirigent popular que veu inviable la seua proposta i que incentiva la desigualtat entre comunitats i van recordar que diverses sentències judicials assenyalen que correspon a l’Estat fixar la normativa bàsica de l’EBAU. Van assenyalar que la seua proposta “és una contradicció” i que l’EBAU només suposa el 40% de la nota per poder entrar a la universitat.