Es necessiten més especialistes

L’Escola del Treball va acollir ahir l’onzena edició de la jornada #JoVullSer, una activitat organitzada per la Cambra de Comerç en la qual empreses de Lleida expliquen als joves que estan a punt d’entrar al mercat laboral les seues necessitats de mà d’obra i els donen consells de com afrontar una entrevista de feina i les qualitats que més es busquen. La jornada forma part de les activitats del Tour del Talent que organitza la Fundació Princesa de Girona aquesta setmana a la ciutat i van participar un centenar de joves i cinc empreses: Vall Companys, Sorigué, Plusfresc, Invelon i Grup Saltó. Els seus representants de recursos humans reconeixen que tenen una problemàtica comuna: necessiten especialistes.

Així ho assegura Mireia Cabrera, responsable laboral i de selecció de Plusfresc que assenyala que “sempre busquem reposadors i caixers, però on tenim dificultats reals és en els oficis com els carnissers o peixaters, no els trobem i els joves no ho veuen una opció tot i que tenen molta demanda”. En aquest sentit, Cabrera lamenta que “hem vist joves que entren a treballar de caixers que, quan els oferim formar-se per aprendre un ofici i especialitzar-se, han dit que no, costa entendre aquest conformisme”.

Per la seua part, Araceli Casanovas, tècnica de talent de Sorigué, admet que “costa la vida trobar electricistes, pintors, soldadors, paletes o experts en climatització i no veiem gaire interès dels joves per aquests oficis”. Malgrat això, apunta que jornades com la d’ahir “són claus per mostrar les necessitats de les empreses i afavorir la inserció dels estudiants en pràctiques i haurien d’anar acompanyades d’una promoció més gran de l’FP”.Quant als consells per afrontar una entrevista de feina, tots assenyalen que l’actitud és clau. “En una persona jove l’important és remarcar la teua experiència, preparar-se possibles preguntes i tenir actitud i predisposició per aprendre”, detalla Lorena Suñol, responsable de l’àrea de persones d’Ingroup. “L’actitud, mostrar responsabilitat, tenir consciència i parlar sense enrotllar-se són les aptituds que es valoren”, assenyala per la seua part Cabrera, mentre que Casanovas conclou que “enviar el currículum i esperar resposta no serveix de res, cal ser insistent i ambiciós”.