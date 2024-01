Un jutge havia exculpat la doctora que anirà a judici per una transfusió

El jutjat d’instrucció 2 de Lleida va dictar el 2020 l’arxivament d’una causa i en conseqüència va exculpar la doctora que anirà a judici per fer una transfusió de sang a un testimoni de Jehovà que s’hi oposava per raons religioses, tal com va avançar SEGRE divendres. Tanmateix, el testimoni de Jehovà va recórrer la decisió davant de l’Audiència de Lleida, que li va donar la raó, la qual cosa revoca l’arxivament i reobre la causa que set anys després dels fets –va ocórrer el juliol del 2018– arriba a judici. Els fets van tenir lloc el juliol del 2016 a Urgències de l’Arnau.

El jutge d’instrucció –l’encarregat d’investigar la causa– va dictar el sobreseïment del procediment “per no ser els fets constitutius de delicte”. Va argumentar que “si bé el querellant era major d’edat i va presentar un document de voluntats anticipades en el qual rebutjava les transfusions de sang, la querellada va actuar en una situació de risc molt greu per al pacient, administrant un tractament que va resultar adequat per salvar-li la vida”. Tanmateix, el testimoni de Jehovà va interposar un recurs a l’Audiència de Lleida, que va ser impugnat per la Fiscalia i la defensa. El pacient va argumentar, entre altres motius, que la metge el va pressionar psicològicament, el va aïllar i no va sol·licitar ajuda al Comitè d’Ètica.L’Audiència va analitzar el cas i va recordar que el pacient “va mostrar la negativa a rebre una transfusió” i el seu “rebuig per motius religiosos”. També que el jutge de guàrdia no la va autoritzar judicialment. El tribunal va dir que no compartia la decisió del sobreseïment “ja que no és possible descartar, sense perjudici de la prova que es practiqui en un eventual acte del judici oral, que la conducta desplegada per la querellada manqui de rellevància penal per l’afectació que va poder suposar del dret d’autodeterminació i la llibertat del querellant, tot i títol de dol eventual”. D’aquesta forma, va reobrir un cas que finalment arriba a judici.

El pacient, que veu 3 delictes i demana presó, la refusava per les creences

■ El testimoni de Jehovà, que exerceix l’acusació particular, considera que la metge és autora dels delictes de coaccions, contra la integritat moral i lesions. Demana que la facultativa sigui condemnada a un any i tres mesos de presó, sigui inhabilitada durant dos anys i que pagui una indemnització de 10.000 euros pels danys causats. La Fiscalia i la defensa, que exerceix el lletrat Carles López, del Despatx Simeó Miquel, en sol·liciten l’absolució. El denunciant va acudir a Urgències de l’Arnau el 21 de juliol de 2016 a la tarda. Li van diagnosticar una hemorràgia intestinal. Els metges li van dir que necessitava una transfusió de sang a causa del seu estat però la va rebutjar per motius religiosos. A la nit, li van fer les transfusions. Les parts mantenen versions oposades.