Les estafes segueixen a l'alça amb més de 16 denúncies al dia a Lleida el 2023

Més de 16 denúncies al dia per estafa a les comarques lleidatanes. És el balanç que van registrar ahir l’any passat els Mossos d’Esquadra a les regions policials de Ponent i del Pirineu. Un delicte que continua a l’alça, superant de forma significativa les registrades abans de la pandèmia, i que ja suposen el 23,3% del total de delictes comptabilitzats el 2023 a la província de Lleida.

Segons les últimes dades publicades per la Policia catalana, durant l’any passat es van denunciar un total de 5.995 estafes. Això suposa un augment del 20,8% respecte al 2022 i s’han disparat prop d’un 89% respecte al 2019, abans de l’inici de la crisi sanitària de la covid, cosa que va portar a un ús d’internet més gran per a tota mena d’activitats pel confinament. Una realitat virtual que ha vingut per quedar-se i que incrementa el risc de ser víctimes de la ciberdelinqüència, el combat de la qual és una de les prioritats dels diferents cossos policials. És tal el nivell que assoleix aquest tipus de delictes que les denúncies per estafa van superar l’any passat les dels robatoris (incloses les comeses amb força o violència), amb 3.985 coneguts pels Mossos a les comarques lleidatanes, i també per furts, amb 5.638. En tots dos casos, les denúncies van baixar, però no en les estafes. Val a recordar que, segons la Policia catalana, gairebé nou de cada deu fraus es cometen a través de la xarxa.

Entre les modalitats, en els últims mesos han augmentat les alertes per les estafes conegudes com “el familiar en conflictes”, amb l’enviament de SMS simulant ser un familiar o conegut per aconseguir la transferència de diners, així com els enllaços fraudulents per aconseguir l’accés a dades personals. Les xarxes socials s’omplen cada dia de consells per evitar la ciberdelinqüència, tot i que encara hi ha una xifra important d’estafes que no es denuncien.

Denuncia frau a l’enganyar-lo amb el bloqueig del seu compte online

Un jutjat lleidatà haurà d’investigar la denúncia presentada per una veïna d’El Ejido (Almeria) que suposadament va ser enganyada amb el bloqueig del seu compte per fer una transferència a una altra persona amb domicili a Lleida ciutat. Així ho determina una interlocutòria del Tribunal Suprem que diu que el jutjat d’instrucció número 2 de Lleida ha de tenir la competència per investigar el cas. Segons la resolució judicial, una veïna d’El Ejido va denunciar que l’octubre del 2022 va rebre una trucada d’una persona en nom d’una entitat bancària i la va informar que el seu compte digital estava sent hackejat. Li va dir que necessitava una sèrie de dades per evitar-lo i va advertir que havien entrat al seu compte per fer una transferència a l’altra per import de 2.000 euros. La titular del compte és una veïna de Lleida, segons les diligències judicials.

Una lleidatana, investigada per estafes amb la compra de roba

El jutjat d’instrucció 2 de Lleida també haurà d’investigar una lleidatana acusada de diversos delictes d’estafa que presumptament hauria comès amb la venda de roba per internet. Segons una interlocutòria del Tribunal Suprem, la víctima va presentar denúncia a Palma i les diligències van poder identificar la presumpta autora a Lleida, on a més arrela la titularitat dels comptes bancaris on presumptament s’havien fet les transferències de diners per les esmentades compres.Segons la resolució, la investigada podria ser imputada per un delicte continuat d’estafa ja que hi ha més víctimes d’aquest frau. La víctima de Palma va assenyalar que havia entrat en contacte amb una altra persona per a la compra de productes tèxtils i a qui va fer un abonament a compte a través d’una plataforma, però que després de fer la transferència no va rebre el producte.