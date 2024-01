El PP demana més neteja a la Bordeta i critica l'edil de barri

El cap de l’oposició a la Paeria i líder del PP, Xavi Palau, va denunciar ahir la falta de manteniment de la via pública i de la seguretat ciutadana a la Bordeta i va reclamar al govern municipal un pla per a aquest barri. Una demanda que Palau va fer després de reunir-se amb dirigents de l’associació de veïns, a qui va plantejar implementar un pla integral de neteja i manteniment de la via pública i l’eliminació de barreres arquitectòniques que encara queden als carrers. D’altra banda, el dirigent del PP va reclamar que es reposi la coberta de la pista poliesportiva del barri, que l’associació de veïns espera des del 2018, asfaltar la meitat del carrer Amposta i construir la vorera que falta, “una actuació pendent de fa temps que afecta directament la qualitat de vida dels residents”, va dir Palau. També va criticar “la falta de cura, desídia i l’aparent falta d’implicació del regidor responsable de la zona, Jackson Quiñónez”, i va demanar a la Paeria que prengui mesures immediates, ja que assegura que la Bordeta està pitjor que mai. “Hem de mantenir la seguretat a tots els barris i no només en els que són més mediàtics”, va concloure Palau, que es va comprometre a vetllar perquè es facin les millores que reclama.