La Bordeta reclama una zona d'estacionament per a autobusos

La presidenta veïnal de la Bordeta, Mari Carme Guerrero, demanarà a l’ajuntament que habiliti una zona d’aparcaments que està en desús i envoltada de pilons que hi ha davant del col·legi El Carme, al carrer Hostal de la Bordeta, perquè hi parin els autobusos escolars. “Els dies que hi van busos s’han de parar a la calçada i col·lapsen el carrer, i quan no hi hagi busos podrien servir com a places d’aparcament d’alta rotació”, va dir Guerrero.