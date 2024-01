S'emporta a punta de pistola el seu fill de dos anys tutelat en un centre de menors de Lleida

Un home es va emportar diumenge a la nit a punta de pistola el seu fill, d’uns dos anys d’edat, en un centre de menors de Lleida en el qual està acollit a l’estar tutelat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), segons ha pogut saber aquest diari. Es tracta d’un dels dos menors tutelats que van ser recuperats pels Mossos d’Esquadra tot just 48 hores abans després de ser localitzats en un supermercat del carrer Lluís Companys, com va avançar SEGRE dissabte. La Policia Autonòmica investiga el cas i ha dictat una ordre de recerca i detenció. El departament de Drets Socials va confirmar la sostracció del menor i va assenyalar que està treballant de forma coordinada amb els Mossos per trobar-lo.

Els fets van ocórrer al CRAE Llars Infantils Torre Vicens quan l’home va fugir amb el petit després d’encanonar un vigilant i una educadora. Els responsables del centre van alertar immediatament la policia. Es tracta d’un cas complex. La policia feia diversos mesos que treballava en la investigació després de rebre les denúncies per les sostraccions de diversos germans tutelats en diferents centres. Els investigadors sospitaven que la família havia fugit a França i anaven canviant periòdicament de localitat. Divendres van localitzar la mare i dos dels fills al tornar a Lleida i els van poder recuperar. Feia uns tres mesos que es trobaven en parador desconegut. Un altre germà de 15 anys, que estava en una situació idèntica, va ser localitzat fa dies i ja va reingressar en un centre.D’altra banda, els Mossos continuen provant de localitzar els quatre germans de 4 a 11 anys tutelats que es van emportar els seus familiars el divendres 19 d’un centre de Raimat. Sospiten que la mare se’ls hauria emportat a Romania. Pel que sembla, havien d’anar amb una família d’acollida d’aquí a uns dies i la família biològica no ho veia bé.

Onze denúncies per sostracció de menors el 2022 a Lleida

Segons les últimes dades publicades per la Fiscalia de Lleida, el 2022 es van registrar un total d’onze denúncies per sostracció de menors a la demarcació. El febrer d’aquell any, la policia va detenir a Lleida una dona buscada a l’Argentina després que s’emportés suposadament fa 19 anys la seua filla quan aquesta en tenia tres. Sobre l’arrestada pesava una ordre de detenció internacional per ser extradida a aquell país. Mesos després l’Audiència Nacional va acordar “no accedir” a l’extradició al·legant que el que va fer la dona, que era víctima de maltractaments, no és delicte a Espanya. Un altre cas destacable va ser el d’una menor de Vielha la mare de la qual es va tancar al consolat de l’Uruguai a Barcelona per evitar entregar-la al pare, denunciat per maltractament.