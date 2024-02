Condemnen a 8 anys de presó el jove que va violar una noia amb discapacitat i va robar-li el mòbil a Lleida l'any 2020

detail.info.publicated acn

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 8 anys de presó un jove, de 24 anys, per violar una noia amb discapacitat i robar-li el mòbil a la canalització del riu Segre a Lleida el 2020. El processat va reconèixer els fets en el judici celebrat al gener. A més, la sala li imposa 10 anys de llibertat vigilada durant els quals se li prohibeix comunicar-se amb la víctima o acostar-s'hi a menys de 500 metres. També se l'inhabilita per exercir qualsevol professió o activitat amb menors d'edat per un període de cinc anys superior a la pena de presó. En concret, se'l condemna a 7 anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb atenuant de reparació del dany i 1 any per un robatori amb intimidació. El jove porta en presó preventiva des de fa un any-

La vista es va celebrar l'11 de gener passat a l'Audiència. El processat va admetre aleshores que va violar la jove i va dir sentir-se'n "penedit". D'altra banda, es va donar a conèixer que el jove havia consignat 50 euros en concepte de responsabilitat civil com avanç de la indemnització que se sol·licitava per a la víctima. La fiscalia va rebaixar la petició de presó de 17 a 8 anys.

Els fets

El jove, que en el moment dels fets tenia 20 anys, i la víctima es van conèixer per Internet. El 13 de desembre del 2020 van quedar per veure's en persona i van anar a la canalització del riu Segre. Segons va defensar el ministeri públic, el jove es va aprofitar de la discapacitat mental de la noia per portar-la a una zona apartada i violar-la. L'escrit d'acusació de la fiscalia apuntava que el processat li va abaixar els pantalons i la roba interior i la va penetrar tot i que ella li demanava que parés. Després d'agredir-la, va marxar del lloc amb el telèfon mòbil de la víctima i la va amenaçar perquè no expliqués els fets.

Els Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de la investigació van declarar al judici que van trobar al lloc dels fets una marca d'una sola de sabata que coincidia amb les del processat. En aquell moment, el jove va negar els fets i conèixer la noia, però la policia va trobar el seu ADN a les calces de la víctim