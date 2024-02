detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els docents podran optar a substitucions assegurades durant tot el curs per reduir les vacants actuals en molts centres educatius. Es tracta d’una mesura extraordinària per millorar el procediment de cobertura de vacants que el Departament d’Educació ha proposat a la mesa i que s’està treballant amb els sindicats. La consellera, Anna Simó, ja ho va apuntar la setmana passada en sessió de control al Parlament, quan va explicar que en lloc d’esperar que les vacants surtin a difícil cobertura, es podran fer nomenaments telemàtics a partir d’una borsa especial on caldrà que els docents que ho vulguin s’apuntin. També va indicar que aquesta mesura es pot aplicar el curs vinent.

En declaracions a TV3, Dolors Collell, directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, ha concretat que es tracta d’un grup estable de substitucions on els docents s’hauran d’apuntar. “Nosaltres els garantirem feina i contracte des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost”, ha explicat. Simó també va avançar que el departament està desenvolupant una aplicació pel mòbil per reduir la burocràcia i millorar l’accés i gestió de les substitucions per part dels docents.

La consellera va explicar el dimecres passat que en aquell moment el departament tenia 22 vacants no cobertes –que s'han de cobrir fins a final de curs– de professorat de secundària i 418 substitucions de curta durada pendents a tot Catalunya.