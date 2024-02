Detecten set casos de tos ferina al col·legi Episcopal en quinze dies

Set casos de tos ferina han estat diagnosticats els últims quinze dies al col·legi Episcopal de la ciutat de Lleida. El primer va ser detectat el passat 18 de gener, segons va confirmar ahir Salut, i des d’aleshores s’hi han afegit sis encomanats. Es tracta del segon brot d’aquesta malaltia en un centre educatiu del Segrià en tot just dos mesos, després del que va afectar l’institut d’Alpicat, en el qual es van registrar onze casos entre el 30 de novembre i fins a mitjans de desembre, segons el departament.

Salut Pública està aplicant el protocol, que inclou l’avís a les famílies dels alumnes de la classe dels afectats. En una carta se’ls recomana que acudeixin al Centre d’Atenció Primària en cas de patir un quadre de tos i no anar a escola. El departament remarca que la tos ferina és una de les malalties contra les quals hi ha una vacuna inclosa al calendari de vacunes sistemàtiques. Per això, aconsella l’actualització de l’estat vacunal dels nens, malgrat que apunta que l’efectivitat d’aquesta immunització no és total i els vacunats podrien encomanar-se, malgrat que no és freqüent que passi.Aquesta patologia està provocada per un bacteri altament contagiós i es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries o a través de gotes de saliva dels malalts. La seua presència va arribar a ser molt escassa a Catalunya i a tot Espanya, encara que mai va arribar a desaparèixer del tot i ha repuntat els últims anys. Aquesta situació sol relacionar-se amb un retrocés en l’aplicació de vacunes.

Més categoria per a infermeres i tècnics sanitaris

El conseller de Salut, Manel Balcells, es va reunir ahir amb la ministra de Sanitat, Mónica García, a la seu del ministeri i van destacar que treballen conjuntament en la reclassificació de les categories de les infermeres i dels tècnics sanitaris, així com en un nou estatut marc aquest 2024. Van defensar el diàleg amb el sector i la seua voluntat d’atendre’n les demandes. Durant la reunió, unes 500 infermeres convocades pel sindicat d’Infermeres de Catalunya es van concentrar davant del ministeri per exigir la reclassificació A1 (ara són A2), així com el reconeixement d’especialitats infermeres i la jubilació als seixanta anys.D’altra banda, la ministra i el conseller van coincidir en la necessitat de reforçar l’Atenció Primària i la salut mental, qüestions en les quals es van instar a treballar conjuntament.