La Paeria farà una biblioteca al futur Parc de les Arts

L’ajuntament té previst dotar el barri de Joc de la Bola d’una biblioteca al futur Parc de les Arts, tal com demanen els veïns. Begoña Iglesias, primera tinent d’alcalde i regidora d’aquest barri, va assenyalar ahir que el passat 13 de novembre va rebre els representants de l’associació de veïns i en la reunió els va donar compte de les actuacions en marxa per desenvolupar aquest projecte. Així, va concretar que “s’ha demanat una subvenció a la Generalitat per al projecte de construir una biblioteca en un edifici que també acollirà altres usos cívics i culturals”. Va afegir que el govern municipal també treballa en una proposta de rutes saludables que “permetria avançar en el Parc de les Arts i que es presentarà a la segona fase dels ajuts que impulsa la Fundació Biodiversitat, dins dels fons NextGeneration”. Iglesias va anunciar que “aviat” convocarà els veïns a una altra trobada per explicar totes les actuacions al barri.

Iglesias va respondre d’aquesta manera al president veïnal, Antoni Vila, que dijous va afirmar que la Paeria no els ha explicat amb detall les seues previsions sobre el Parc de les Arts i que la regidora de barri no els havia donat hora per a una reunió malgrat haver-la demanat diverses vegades (vegeu SEGRE d’ahir)Pel que fa a la reclamació dels comerciants que les places d’aparcament passin a ser de zona blava als carrers Cristòfol de Boleda, Segrià, Segòvia i Alcalde Pujol, la tinent d’alcalde es va limitar a assenyalar que l’ajuntament està treballant en el nou pla de mobilitat, que serà el que definirà qüestions com les noves àrees d’aparcament regulat amb parquímetre o els pàrquings dissuasius. Així, va indicar que els comerciants de Joc de la Bola estan convidats a participar en aquest procés. Una vintena de comerciants d’aquests carrers han recollit firmes per reclamar la zona blava, que ja van demanar el 2022, i destaquen que des que el gran solar que ha d’acollir el Parc de les Arts va deixar de servir de pàrquing, han perdut clients perquè aquests no tenen on aparcar.