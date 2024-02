La Paeria ja s'ha personat en el cas d'abusos a l'Aula de Teatre

La Paeria de Lleida ja s’ha personat com a acusació en la causa sobre abusos sexuals a l’Aula Municipal de Teatre. El consistori ja ha firmat la documentació pertinent davant del jutjat d’Instrucció 4 de Lleida, que ha imputat l’exdirector i exprofessor Antonio Gómez per delictes d’abús sexual després d’acceptar la denúncia presentada per la Fiscalia. També s’ha imputat dos exresponsables del centre, M.B. i M.T., pels presumptes delictes d’omissió del deure d’impedir delictes o promoure la seua persecució. El Ministeri Públic va presentar la demanda partint de l’informe que va encarregar als Mossos d’Esquadra arran de la denúncia presentada l’octubre del 2022 per l’anterior equip de govern de la Paeria, basant-se en els testimonis que apareixen al documental El sostre groc d’Isabel Coixet. Es tracta de casos que no han prescrit. Així mateix, fa uns dies hi va haver certa controvèrsia respecte a l’advocada del cas, Carla Vall. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que va ser la mateixa lletrada la que va notificar a la Paeria que els seus serveis havien finalitzat.